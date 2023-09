Ministro de Justicia negó tener alguna conversación ilegal con César Hinostroza y Walter Ríos

Gobierno El ministro de Justicia, Eduardo Arana, señaló que no renunciará al cargo tras cuestionamientos

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, negó los cuestionamientos en su contra por el informe periodístico publicado por Epicentro en donde se oye una conversación con el exjuez Walter Ríos, condenado a 12 años de prisión, que refiere a un "favor" para dilatar la "ejecución de una sentencia". Además, dijo no conocer la naturaleza de las 36 llamadas registradas con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza.

"Desconozco la naturaleza de las llamadas, pero niego categóricamente que haya tenido algún tipo de llamada inmersa en alguna ilegalidad. La explicación es muy sencilla: he sido secretario técnico del Consejo Nacional de la Magistratura, también alumno de la Academia de la Magistratura, en la que he tenido que estudiar con varios vocales superiores, supremos y jueces, con los que interactuábamos permanentemente en las actividades académicas. Y también he sido jefe de gabinete del Poder Judicial", dijo en Encendidos de RPP Noticias.

Cabe destacar que Walter Ríos y César Hinostroza se encuentran involucrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Conversación con Walter Ríos

El titular del Minjus intentó explicar la conversación que sostuvo con el exjuez Walter Ríos y dijo que fue relacionada al caso de uno de sus patrocinados relacionado a una pensión.

"En esa época no me dedicaba a asesorar, ni mucho menos a llevar casos, salvo uno que tengo con el señor Ríos: un pensionista de la Empresa Nacional de Puertos me llamó para decirme que un juez que tenía su caso de pensiones estaba haciendo algunas sugerencias deshonestas y prorrogándolo indebidamente. (Ante ello), yo pedí cita oficialmente con el presidente de la Corte, junto con este señor, y le explicamos que este juez estaba actuando indebidamente. Fue una queja. Denunciamos este hecho ante el presidente y él me dijo: ´dame su teléfono, voy a cómo se puede resolver, gracias por la denuncia y le vamos a explicar de qué se trata´", aseveró.

"Lamentablemente, lo que hizo el juez fue expedir una sentencia en contra de mi patrocinado en aquel entonces (...). A mí no me ha hecho ningún favor. Él pensará que me está haciendo un favor, pero lo que hice fue ir en presencia de mi patrocinado a denunciar a este juez. ¿Cuál era el favor? Que actúe conforme a la justicia, que actúe conforme a ley", agregó.

No obstante, dijo no saber a quién se refería Ríos con "el pata" o lo que habría hecho el sentenciado exjuez.

"Desconozco (quién es el pata). Seguramente él habrá llamado después de la reunión que tuvimos con él y seguramente habrá llamado a alguien para que dé cuenta (...). Desconozco con quién habrá hablado, con quién estuvo, a quién habrá llamado y qué cosa habrá hecho", manifestó.

No renunciará al cargo

Por otro lado, dijo que el jefe de Consejo de Ministros, Alberto Otárola, está al tanto de lo ocurrido y enfatizó en la falta de necesidad de renunciar al cargo.

"El premier sí sabe. Le he explicado la naturaleza de esta relación y han tomado debida nota de esto (...). No veo la razón por la cual dar un paso al costado, porque no he cometido ningún acto ilegal. No hay nada que crea que tenga un contenido irregular, muchi menos porque considero que hay que trabajar por el país", finalizó.