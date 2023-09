Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite dos denuncias contra César Hinostroza

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó hoy, viernes, admitir a trámite dos denuncias constitucionales contra el exmagistrado de la Corte Suprema, César Hinostroza.

La decisión se tomó tras el voto unánime de los parlamentarios integrantes de dicha subcomisión presidida por la congresista Lady Camones.

☑️ Se aprobó, por unanimidad, con 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones que se admita a trámite por procedente el Informe de Calificación de la DC 332 contra el exjuez Supremo César Hinostroza. pic.twitter.com/gl4ozcikN2 — Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (@sac_congreso) September 8, 2023

Los casos

Las denuncias constitucionales en mención son las 235 y 332. La primera formulada por Zoraida Ávalos cuando era fiscal de la Nación y, la segunda, por la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.

En el caso de la primera, se sindica a Hinostroza Pariachi como presunto autor de los delitos de cohecho activo especifico y tráfico de influencias agravado, tipificados en los artículos 398 y 400 del Código Penal, respectivamente.

En ese sentido, se le atribuye a Hinostroza Pariachi haber solicitado al exjuez supernumerario Carlos Chirinos Cumpa, del VI Juzgado Penal del Callao, que resuelva un habeas corpus a favor de la empresa de unos “paisanos” suyos.

En el informe de calificación, se informa que se constató que dicha empresa - denominada Lopesa - realizó una serie de depósitos a una cuenta bancaria de la hija del denunciado durante la tramitación del mencionado habeas corpus.

En la segunda denuncia, el exmagistrado supremo será investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado, tipificados en los artículos 400 y 395 del Código Penal, respectivamente.

En ese caso, se le atribuye a César Hinostroza el haber invocado influencias ante la exalcaldesa del Santa, Amelia Espinoza García, y el gerente general de dicha municipalidad, para interceder en un proceso judicial por la compra fraudulenta de semáforos inteligentes.

Por otra parte, al inicio de la sesión, se dio cuenta de las dos denuncias constitucionales contra la congresista Digna Calle Lobatón (Podemos), presentadas por las congresistas Kelly Portalatino Ávalos (Perú Libre) y Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País). Ambas debido a su ausencia del Parlamento desde enero de este año.

Ministro de Justicia negó tener conversaciones ilegales con Hinostroza

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, negó hoy los cuestionamientos en su contra por el informe periodístico publicado por Epicentro en donde se oye una conversación con el exjuez Walter Ríos -condenado a 12 años de prisión- que refiere a un "favor" para dilatar la "ejecución de una sentencia".

Además, dijo no conocer la naturaleza de las 36 llamadas registradas con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza.

"Desconozco la naturaleza de las llamadas, pero niego categóricamente que haya tenido algún tipo de llamada inmersa en alguna ilegalidad. La explicación es muy sencilla: he sido secretario técnico del Consejo Nacional de la Magistratura, también alumno de la Academia de la Magistratura, en la que he tenido que estudiar con varios vocales superiores, supremos y jueces, con los que interactuábamos permanentemente en las actividades académicas. Y también he sido jefe de gabinete del Poder Judicial", dijo en Encendidos de RPP Noticias.

Cabe destacar que Walter Ríos y César Hinostroza se encuentran involucrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.