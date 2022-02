Gabinete Héctor Valer: Las demandas, conflictos y obras en regiones pendientes por resolver

Los pobladores del distrito de Ccapacmarca, en Chumbivilcas, región Cusco, decidieron emprender una nueva medida de fuerza para exigir el cumplimiento de sus compromisos. | Fuente: RPP

La renuncia de la presidenta del Consejo de ministros, Mirtha Vásquez, no solo ha generado una nueva crisis política en la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo, sino también, podría causar un nuevo entrampamiento a la agenda de proyectos, propuestas, obras y procesos de diálogo por conflictos sociales en diversas regiones del país.

Con solo echar un vistazo general a la problemática de las regiones, uno se encuentra con grandes temas pendientes como el manejo del conflicto de Las Bambas, ya que en Cusco en estos momentos hay un bloqueo del corredor minero del sur; el pedido de la reapertura del cierre de fronteras de los sectores económicos de las regiones ubicadas en los extremos del país; o el frecuente entrampamiento del proyecto Majes - Siguas en Arequipa.

Pero también figuran la declaratoria pendiente de la emergencia en La Libertad, por la creciente delincuencia, y a la cual también se ha sumado Arequipa; y el diálogo con los agricultores que hace una semana bloquearon carreteras pero suspendieron su protesta.



Chumbivilcas: Corredor minero bloqueado

El corredor minero del sur está bloqueado otra vez. Hace cinco días, un grupo de pobladores de las comunidades de Ccapacmarca, Huascabamba, Sayhua y Tahuay, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, tomaron la medida de fuerza para protestar contra la minera MMG Las Bambas y así, reclamarle al gobierno central que intermedie por beneficios.

El bloqueo impide el paso de vehículos de la empresa MMG Las Bambas, así como otros particulares. Los manifestantes exigen la presencia del presidente, Pedro Castillo, para solucionar sus demandas.

Las Bambas: Anuncian nuevo paro

En Cotabambas, región Apurímac, zona donde los comuneros iniciaron protestas con bloqueos por la atención de sus demandas laborales, se había iniciado un proceso de diálogo con la expresidenta del Consejo de ministros, Mirtha Vásquez, y ahora hay incertidumbre respecto a qué pasará en los próximos días.

En ese sentido, el dirigente Jacinto Lima mostró su preocupación ya que, según él, fue un "compromiso" de la señora Mirtha Vázquez seguir tratando este conflicto. Por ello no descartan un nuevo paro en los próximos días.

“Hay una preocupación que genera la inestabilidad política. La programación de la reunión del 16 de febrero, donde teníamos que abordar en el distrito de Chalhuahuacho el tema de oportunidad laboral con el Ministerio de Trabajo y que avanzamos en la última reunión, quedó pendiente y hay mucha expectativa. Esperamos que el presidente Pedro Castillo tome cartas en el asunto para que cumplan con la reunión programada”, indicó.

Por su parte, el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantaron, consideró que las decisiones políticas del presidente de la República, Pedro Castillo, como los constantes cambios ministeriales perjudica la gestión de proyectos y convenios en las regiones del país. Y exigió la conformación de un gabinete de concertación plural y tecnócrata.

Arequipa: Retraso en el proyecto Majes - Siguas

En Arequipa, el economista Rodolfo Marquina, dijo que habrá una postergación al proyecto Majes – Siguas, que ya había empezado a ponerse como agenda al gobierno central.

“Se va a mantener un entrampamiento para el proyecto, que ya tiene 15 años en sus niveles de gestión en esta segunda etapa y no se vislumbra una salida, porque la empresa concesionaria está reclamando 220 millones por los daños ocasionados. A la crisis nacional le sumamos la crisis regional, por la captura de Elmer Cáceres y otras autoridades que no tienen una opinión clara sobre el curso del proyecto”, comentó.

Remarcó que esta crisis debilita muchísimo la gestión del presidente, Pedro Castillo y deja latente la posibilidad de una vacancia.

“La renuncia de la premier lo que significa para el país es una profundización de la crisis política de los últimos meses, y años. No hay un norte en la gestión del gobierno actual y en la oposición no hay opciones claras. Esta de manera subyacente una posible vacante, y esto debilita más la gestión de Pedro Castillo”, precisó.

La Libertad: Declaratoria de emergencia postergada

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, lamentó que la incertidumbre vuelva a remecer al país y postergue temas importantes como la declaratoria de emergencia para la región debido al incremento de la inseguridad ciudadana que se vive desde inicios del año.



“Se ha pedido 100 policías de inteligencia, 100 del grupo Terna y 100 para reforzar investigación, para combatir a las bandas organizadas”, indicó.

El también presidente de la Mancomunidad Macroregional Nor Oriente, que integran ocho gobiernos regionales, mencionó que estos cambios cada cierto tiempo no contribuyen al trabajo.

“El clima de inestabilidad política perjudica a todos. No podemos seguir así. Se necesita consensos y seguridad en los ministerios para poder trabajar y evitar que siga creciendo el riesgo país ante el mundo”, puntualizó.

Por su parte, el alcalde del distrito de la Esperanza, Martin Mamay, dijo que el gobierno tenía pendiente la entrega de un permiso para el funcionamiento de la compañía de Bomberos, pero esto quedará pendiente por esta crisis política.

En Arequipa, existe un pedido similar. La gobernadora regional de Arequipa, Kimmerly Gutiérrez, planteó declarar el estado de emergencia en la ciudad de Arequipa ante el incremento de la delincuencia en los últimos meses.

La primera autoridad consideró que los casos de homicidio por encargo utilizando armas de fuego perpetrados presuntamente por bandas integradas por ciudadanos extranjeros han generado preocupación en la población arequipeña y amerita tomar medidas urgentes.

2Es necesario que nos reuanmos y veamos cuáles son las situaciones que se pueden ver: declarar en emergencia o trabajar de modo articulado para que baje (la criminalidad). Yo creo que hay que declarar en emergencia", manifestó.





Junín: Paro agrario podría retomarse

Pero también hay una demanda de los agricultores que el pasado 24 de enero hicieron un paro que se sintió fuerte en Junín, Cusco y Ucayali, donde hubo bloqueo de carreteras. El dirigente Alex Avellaneda, presidente de la Asociación de Comunidades Campesinas de Tarma (Junín), anunció que recibieron una invitación a una reunión para el sábado, en la que se anunciaba la llegada del ministro de Agricultura y que, si esta cita no se cumple, reiniciarán el paro de manera indefinida.



“Nos han cursado una invitación para el sábado, pero igual seguimos en pie de lucha y si no se da, nos vamos a un paro, hasta que se nos atienda nuestras demandas", comentó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región Junín, Carlo Curisinche, mostró su preocupación por los cambios frecuentes en los altos cargos del Ejecutivo.

“Tres gabinetes en poco tiempo y una decena de ministros cambiados en poco tiempo demuestran la inexperiencia, ignorancia en gestión pública, la poca capacidad de reflexión y demuestran al país y al mundo entero a un estado en crisis”, enfatizó.

Curisinche Eusebio detalló que los proyectos que se habían encaminado con Mirtha Vásquez son obras en los colegios Politécnico Regional del Centro y Túpac Amaru; además, de la nueva Carretera Central de cuatro carriles.

Otro pendiente: Reapertura de fronteras

Hace casi dos años el Perú cerró sus fronteras terrestres y desde entonces, los pedidos de las regiones impactadas como Tacna (Chile), Tumbes (Ecuador), Puno (Bolivia), Mdre de Dios (Brasil), sobre todo, han sido reiterativos para que el gobierno disponga la reapertura. Sin embargo, no hay respuesta y es una demanda por resolver a cargo del nuevo gabinete.

En Madre de Dios, por ejemplo, se cerró el paso en el puente fronterizo de la zona de Iñapari, provincia de Tahuamanu, región Madre de Dios, frontera Perú – Brasil, por la emergencia sanitaria, y desde entonces, la única conexión entre ambos países en esa parte del país se realiza a través de pasos ilegales de manera pluvial y a través de balsas, según corroboró RPP Noticias en el lugar.

La crisis sanitaria suspendió todas las actividades de intercambio y los afectados fueron los transportistas, los comerciantes y el sector turismo. “Ahora nos dedicamos al transporte en el mismo pueblo. Desde que se cerró el puente rige el transporte que se hace por río. Los brasileños traen sus alimentos, verduras, ganados por esta vía, pero ellos eran los que hacían el movimiento comercial en Iñapari, por eso teníamos trabajo, bastante transporte. Ganábamos 150 o 200 soles diarios, pero ahora ha bajado a 80 o 100 que apenas reunimos”, denunció Robin Suárez, uno de los transportistas.

En Tacna, por ejemplo, la queja es similar respecto al cierre de la frontera con Chile. La presidenta del Centro Comercial Solar y Plaza de la región Tacna, Martha Gómez, lamentó que el gobierno central no atienda el pedido de los comerciantes que enfrentan desde el inicio de la pandemia una grave crisis económica, debido a que sus ingresos dependen del turismo chileno.

“La realidad es que los que trabajamos en los centros comerciales es caótico. Estamos en un punto que ya no damos para más. Es lamentable que el Gobierno central no mire a Tacna. Muchos de los comerciantes ya están padeciendo no solo crisis económica, sino psicológica”, dijo a RPP Noticias.

“Los comerciantes están empezando a enajenar sus propiedades. Ya no es negocio tener un local comercial en la avenida Bolognesi. En el día a día no venden nada y no tienen cómo cubrir su canasta básica”, agregó.







