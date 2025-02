Óscar Valdés tras el colapso en el Real Plaza de Trujillo: "Aquí ha fallado todo el sistema"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"No hemos estado a la altura de las circunstancias", dijo Valdés | Fuente: RPP

Óscar Valdés, expresidente del Consejo de Ministros y precandidato a la presidencia por el PPC (Partido Popular Cristiano), señaló que el colapso ocurrido en el Real Plaza de Trujillo se debe a fallas en todo el sistena, desde el gobierno central hasta los gobiernos regionales, incluyento al propio empresariado.

"Creo que aquí ha fallado todo el sistema, pero yo diría que habría que separar las responsabilidades y ver cuál es la responsabilidad del gobierno central, cuál es la del regional, y cuáles son las responsabilidades de los empresarios", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"¿Es necesario que vayan los ministros a la 1.00 a. m. en un afán de mostrarse ante la prensa para mostrar una preocupación que no han tenido durante mucho tiempo ejerciendo sus funciones a ese nivel? ¿Es necesario que ellos vayan? ¿Qué no le reclamamos al gobernador regional, al alcalde, que son los responsables? Ellos son los que tienen que estar ahí", manifestó.

"Quisiera poner sobre el tapete la causa de este problema, de manera general, en el país. Y esto nace con la famosa descentralización. Ahí empieza el gran problema, porque se transfieren facultades donde no había capacidades", agregó.

Por otro lado, Valdés precisó que las autoridades no han estado a la altura de las circunstancias, debido a que en los municipios se han dedicado a un "clientelismo político" en vez de contratar a personal calificado.

"Pretextamos que no había presupuesto, pero realmente los municipios se han llenado de incondicionales y todos los nombrados, la mayoría, son por clientelismo político. Por eso es que no se cumple nada de lo que se establece. No creo que sea cuestión de leyes. Creo que más bien no hemos estado a la altura de las circunstancias", indicó.

"Tanto es así que los empresarios en provincias sufrimos mucho de la dureza de los inspectores municipales que nos hacen mil y un requerimientos y luego nos hacen un listado de lavandería, que cuesta un montón de dinero, y luego aparece el segundo personaje a pedir una coima", culminó.