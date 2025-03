Fernando Zavala, gerente de Intercorp: Pernos oxidados encontrados tras derrumbe en Real Plaza de Trujillo son “materia de investigación”

En entrevista exclusiva a RPP, el gerente general del Grupo Intercorp, Fernando Zavala Lombardi, dijo esta mañana que los pernos oxidados encontrados tras el derrumbe parcial del techo del patio de comidas del Real Plaza de Trujillo, en La Libertad, forman parte de la investigación que realiza el Ministerio Público.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En entrevista exclusiva a RPP, el gerente general del Grupo Intercorp, Fernando Zavala Lombardi, dijo esta mañana que los pernos oxidados encontrados tras el derrumbe parcial del techo del patio de comidas del Real Plaza de Trujillo, en La Libertad, forman parte de la investigación que realiza el Ministerio Público.

En el programa Ampliación de Noticias, el directivo señaló que, al igual que los peritos de la Fiscalía, el equipo del Real Plaza también ha podido visualizar los pernos oxidados; sin embargo, dijo que estos elementos estaban “ocultos” entre la estructura y se hicieron visibles tras el desprendimiento del techo, que dejó un saldo de seis muertos y más de 80 heridos.

Zavala Lombardi precisó que las investigaciones permitirán conocer en qué periodo comenzó el proceso de oxidación de los pernos.

“Las hemos visto, también son materia de investigación. Esos pernos que hemos visto, esos pernos estaban ocultos en estructuras. Justamente cuando ha habido el desprendimiento se han vuelto visibles. Justamente eso es lo que tiene que investigarse por qué estaban oxidados. Pero no eran vistos de una forma ocular”, declaró.

“Nosotros tenemos 30 años de trabajar en el Perú y nunca nos había pasado algo así. Entonces, somos los primeros interesados en saber qué sucedió…”, agregó.

No hay información de pernos oxidados en los registros recientes

El CEO del Grupo Intercorp señaló que en una inspección de 2023 se realizaron observaciones al centro comercial trujillano, pero por aspectos eléctricos, mas no por un tema estructural. Después dijo que, en el cuaderno de obras de enero de 2025, jamás se alertó de pernos oxidados.

“Y sobre esa información de enero, la verdad, hemos pedido la información del caso y no hemos visto esa información que hable sobre estos pernos oxidados. Lo que se ha visto en algunas imágenes, en comunicaciones, son pernos que estaban de alguna forma ocultos con estructuras”, comentó.

Acotó que la construcción del mall, en 2015, pasó por varias etapas, como el diseño, la construcción, la supervisión y el mantenimiento, y que en esos procesos participaron las empresas SEINTEC SAC, BGS Ingenieros, y Schmidt y Chávez Tafur Ingenieros (SCHT).

No obstante, Fernando Zavala evitó mencionar en qué etapa ocurrió una falla que desencadenó la tragedia en el Real Plaza de Trujillo el pasado 21 de febrero, por lo que insistió que eso se determinará en las investigaciones.

“Hoy día yo no me sentiría, y creo que no es correcto, dar supuestos de dónde estaría la falla. Lo que estamos nosotros es dar toda la información necesaria. Puede ser una de estas etapas o varias de estas etapas”, alegó.

Finalmente, el directivo estimó que entre diez días a dos semana se tendrá más información de las causas del colapso parcial del techo del patio de comidas.