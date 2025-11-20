Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

IATA: más de 350 vuelos en riesgo por retraso de las obras en pista del aeropuerto Jorge Chávez

Retraso en obras de pista del nuevo aeropuerto Jorge Chávez pone en riesgo 350 operaciones
Lima Airport Partners (LAP) no podrá concluir las obras de la pista de aterrizaje 16L en la fecha prevista, 30 de noviembre, requiriendo la extensión del NOTAM de cierre total hasta el 20 de diciembre. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

IATA notificó que el aviso de cierre de pista hasta el 20 de diciembre se dio solo con 12 días de anticipación, lo que limita la capacidad de las aerolíneas para adoptar medidas respecto a la planificación de sus operaciones y comunicación a sus usuarios.

Actualidad
00:00 · 01:52

Más de 350 vuelos podrían verse afectados luego de confirmarse la extensión del cierre total de la pista de aterrizaje 16L del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, debido a trabajos de mantenimiento, hasta el 20 de diciembre de 2025. La alerta de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) fue notificada al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera.

En la comunicación, IATA precisa que recibió información de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), donde se precisa que Lima Airport Partners (LAP), concesionario del terminal aéreo, no podrá concluir las obras de la pista de aterrizaje 16L en la fecha prevista, 30 de noviembre, requiriendo la extensión del aviso para personal aeronáutico (NOTAM, por sus siglas en inglés) de cierre total hasta el 20 de diciembre.

Según IATA, "esta situación supondrá la afectación de más de 350 operaciones programadas en el aeropuerto por las aerolíneas, conforme a los calendarios globales de temporada establecidos por IATA", perjudicando los viajes "de miles de pasajeros que necesitan el servicio durante la temporada alta de diciembre".

Información fue proporcionada "con escasa antelación"

Asimismo, dan cuenta de su preocupación debido a que la información fue comunicada "con escasa antelación", pues el aviso se emitió apenas 12 días antes de la fecha inicialmente programada.

De acuerdo con el organismo, esto limita la capacidad de las aerolíneas para que adopten medidas correctivas en la planificación de sus operaciones y la comunicación a sus usuarios, "todo ello, a pesar de que LAP ya tenía conocimiento previo de los retrasos en la obra".

En ese sentido, IATA ha instado que esta situación, "previsible y lamentablemente atribuible a la responsabilidad del concesionario", se comunique al público en general y a las autoridades de protección al consumidor "con carácter urgente".

Finalmente, instaron a LAP a establecer reuniones periódicas y transparentes que permitan informar sobre el avance de las obras pendientes, a fin de evitar que se repitan las circunstancias que han llevado a que se postergue el cierre de la pista. 

"Estas reuniones deberían facilitar una mejor planificación de las respuestas, mirando el impacto sobre los pasajeros, a quienes las aerolíneas seguirán ofreciendo las medidas de protección correspondientes", precisaron.

Te recomendamos

Entrevistas ADN

Concesionario del Jorge Chávez dice que hay campaña para anular tarifa por transferencia

El gerente general de Lima Airport Partners (LAP), concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sostuvo que el comunicado de la aerolínea LATAM sobre la suspensión de la ruta Lima-La Habana forma parte de una supuesta campaña de presión, a fin de que las autoridades anulen la nueva Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario de transferencia, que entrará en vigencia el 27 de octubre.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Aeropuerto Jorge Chávez IATA lima airport partners

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA