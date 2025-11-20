IATA: más de 350 vuelos en riesgo por retraso de las obras en pista del aeropuerto Jorge Chávez

IATA notificó que el aviso de cierre de pista hasta el 20 de diciembre se dio solo con 12 días de anticipación, lo que limita la capacidad de las aerolíneas para adoptar medidas respecto a la planificación de sus operaciones y comunicación a sus usuarios.

Más de 350 vuelos podrían verse afectados luego de confirmarse la extensión del cierre total de la pista de aterrizaje 16L del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, debido a trabajos de mantenimiento, hasta el 20 de diciembre de 2025. La alerta de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) fue notificada al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera.

En la comunicación, IATA precisa que recibió información de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), donde se precisa que Lima Airport Partners (LAP), concesionario del terminal aéreo, no podrá concluir las obras de la pista de aterrizaje 16L en la fecha prevista, 30 de noviembre, requiriendo la extensión del aviso para personal aeronáutico (NOTAM, por sus siglas en inglés) de cierre total hasta el 20 de diciembre.

Según IATA, "esta situación supondrá la afectación de más de 350 operaciones programadas en el aeropuerto por las aerolíneas, conforme a los calendarios globales de temporada establecidos por IATA", perjudicando los viajes "de miles de pasajeros que necesitan el servicio durante la temporada alta de diciembre".

Información fue proporcionada "con escasa antelación"

Asimismo, dan cuenta de su preocupación debido a que la información fue comunicada "con escasa antelación", pues el aviso se emitió apenas 12 días antes de la fecha inicialmente programada.

De acuerdo con el organismo, esto limita la capacidad de las aerolíneas para que adopten medidas correctivas en la planificación de sus operaciones y la comunicación a sus usuarios, "todo ello, a pesar de que LAP ya tenía conocimiento previo de los retrasos en la obra".

En ese sentido, IATA ha instado que esta situación, "previsible y lamentablemente atribuible a la responsabilidad del concesionario", se comunique al público en general y a las autoridades de protección al consumidor "con carácter urgente".

Finalmente, instaron a LAP a establecer reuniones periódicas y transparentes que permitan informar sobre el avance de las obras pendientes, a fin de evitar que se repitan las circunstancias que han llevado a que se postergue el cierre de la pista.

"Estas reuniones deberían facilitar una mejor planificación de las respuestas, mirando el impacto sobre los pasajeros, a quienes las aerolíneas seguirán ofreciendo las medidas de protección correspondientes", precisaron.