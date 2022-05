Juan Antonio Enrique García, abusador confeso de una niña de 3 años en Chiclayo | Fuente: Andina

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó hoy, mediante un comunicado, que Juan Enríquez García, quien confesó haber secuestrado y abusado sexualmente de una niña de 3 años en Chiclayo, fue hallado sin vida en su celda en el penal de Challapalca, en Tacna.

Según la información del INPE, al promediar las 9:50am. de hoy, personal de seguridad de dicho establecimiento penitenciario encontró a Enríquez García "sujetado por el cuello con una tela de color blanco, la cual estaba adherida en uno de los extremos de los barrotes de su celda". Inmediatamente, según el comunicado, el personal de salud del penal "verificó que el interno no presentaba signos vitales", por lo que se procedió "al aislamiento" de ese ambiente.

El hombre, conocido como "el monstruo de Chiclayo" debido al delito que confesó, ingresó a dicho penal de máxima seguridad el pasado 20 de abril, procedente del penal de Picsi donde fue recluido el día 18 de ese mes. Enríquez García se encontraba cumpliendo 9 meses de prisión preventiva ordenados por la titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz, María Vásquez Vásquez. La Fiscalía había solicitado cadena perpetua y el pago de S/ 100.000 por concepto de reparación civil.





















Crimen confeso

El pasado 13 de abril, la Policía capturó a Juan Enríquez García presunto autor del secuestro y violación sexual contra una niña de 3 años en Lambayeque. La menor había sido reportada como desaparecida un día antes. En ese entonces, el detenido confesó su culpabilidad a los agentes policiales y detalló cómo había captado a la menor y cometido los delitos que se le imputaban.

Luego del ataque, la niña fue trasladada al Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud en Chiclayo.

“Ahora me encuentro destrozada. Esto no tiene perdón. Estamos destrozados como familia. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, lo que pedimos es justicia. Queremos ver a este sujeto tras las rejas hoy mismo”, señaló en RPP Noticias, Yeni Cruz, tía de la víctima.

Conocidos los hechos, pobladores de Chiclayo organizaron una colecta para apoyar económicamente a la familia de la menor, y también marchas exigiendo la pena máxima contra el agresor y mostrando su repudio por los delitos cometidos.