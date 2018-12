Juan Sheput: Los resultados del referéndum "no le convienen al Perú"

Juan Sheput es parlamentario de Peruanos por el Kambio por Lima metropolitana. | Fuente: Video: RPP

El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput, consideró este viernes que los resultados del referéndum para la reforma política y judicial, que se celebró el domingo último en el país, "no" han sido los mejores "definitivamente".



"Lamentablemente, el tiempo me va a dar la razón de que son resultados que no le convienen al Perú", aseguró el parlamentario en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.



En la consulta popular, que fue propuesta por el jefe del Estado tras descubrirse una gran red de corrupción en el sistema de justicia, los peruanos aprobaron la reforma del sistema judicial, el control de la financiación de los partidos políticos y la no reelección de congresistas, así como el rechazo a la formación de un Parlamento bicameral.

Juan Sheput dijo al respecto que la no reelección, la unicameralidad y la falta de inmunidad, de la que varios grupos parlamentarios se mostraron a favor de restringir, son "la alternativa del desastre". "Los modelos políticos hay que verlos como un sistema de pesos y contrapesos; y sobre todo, no diseñar modelos políticos en base a la antipatía", manifestó.



Caso de Bruce y Aráoz

Cuando se le consultó si le frustra no ser reelegido en el 2021, comentó que no necesita "al Parlamento para seguir haciendo política". No obstante, cuestionó esta propuesta del Ejecutivo. "La clase política se forja a partir de la trayectoria, la trayectoria es la experiencia y la experiencia se logra en el cargo (…). Entonces, esa discontinuidad afecta directamente a la conformación de una clase política y eso afecta a la institucionalidad", advirtió.

Sobre la acusación del Ministerio Público en contra de sus colegas de bancada Carlos Bruce y Mercedes Aráoz, quienes habrían estado implicados, junto al fujimorista Héctor Becerril y el aprista Javier Velásquez Quesquén, en el manejo irregular de diversas obras en la ciudad de Chiclayo con el fin de obtener algún beneficio, dijo:



"Ambos parlamentarios han dicho de que están dispuestos a colaborar con la justicia y no han entrado a una negación a priori y yo confío en que, al final, van a salir airosos de este señalamiento. Ellos no son protagonistas, sino que son mencionados. En el caso de los otros (en referencia a Becerril y Velásquez) habrá que escuchar su versión, pero ahí sí son sindicados directamente al ser congresistas de Lambayeque".