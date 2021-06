MEF: “Ahora sí podemos decir que todos los peruanos tienen un Seguro Integral de Salud (SIS)”

El Decreto de Urgencia implica 500 millones de soles al año. | Fuente: Andina

El gobierno ha dispuesto un Decreto de Urgencia (DU) para garantizar que todos los peruanos estén asegurados con el Seguro Integral de Salud (SIS) sin excepciones, aseguró el Ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza.

Este DU fue aprobado en el Consejo de Ministros e implica 500 millones de soles al año y 250 millones de soles lo que resta de este presente año. El Ministro de Economía aseguró que no es común que desde el MEF se tome este tipo de decisión, pero era realmente urgente.

“Este es un gasto permanente. Generalmente los ministros de economía no admiten gastos permanentes, pero es un gasto permanente que claramente se necesita”, sostuvo el ministro en el conversatorio “El país que reactivamos” que organizó RPP.

Personas que no estaban aseguradas

En teoría todos los peruanos deben estar asegurados por el SIS; sin embargo, la realidad no era así, comentó el ministro. Hasta hace 10 días, los peruanos que no tenían DNI – casi 400 mil – no estaban registrados en el SIS. Ahora, la RENIEC emitirá automáticamente su DNI y el Ministerio de Salud los incorporará al seguro.

Por otro lado, las personas que sí tenían DNI, pero por temas administrativos no estaban en el SIS, estarán automáticamente. Además, todos los asegurados del SIS pasarán a tener la misma atención, ya no habrá un mejor nivel que otro.

El seguro y la COVID

El titular del MEF indicó que desde el ministerio se hizo una pequeña investigación sobre el efecto la Covid-19 en las personas aseguradas y no aseguradas y se vio la gran diferencia entre la mortalidad de estos dos grupos.

La muestra del estudio fue de 835 mil personas que se infectaron de Covid-19. De cada 100 personas aseguradas que se infectaban, se morían en promedio 2. Sin embargo, de 100 personas sin seguro, se morían 29. En esa misma línea, de cada 100 personas de la etnia achuar y la población amazónica, se morían 51.

Es ahí donde se reconfirmó la importancia de tener un seguro y la urgencia que había de decretar el SIS para todos los peruanos, concluyó Waldo Mendoza.

Vacunación y trabajo

Durante la exposición del ministro en el conversatorio virtual, se habló sobre el proceso de vacunación y la importancia de este para reactivar la economía. Con las vacunas es menos probable que haya un rebrote.

“Con la población vacunada, con la gente trabajando libremente, con las fábricas, las empresas, los centros comerciales, incluso los cines, abriéndose la recuperación va a ser más rigorosa de la que estamos esperando”, indicó.

Si quieres ver todo el conversatorio, puedes hacerlo en el siguiente video: