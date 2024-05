Midis descarta recorte presupuestal tras denuncia de desabastecimiento de ollas comunes

Actualidad Midis sobre denuncia de desabastecimiento de ollas comunes: “No existe ningún recorte presupuestal”

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) sostuvo en RPP que no hay disminución en el presupuesto y en el monto por ración a las ollas comunes. Así lo aseguró en RPP Karim Jiménez, directora general de diseño y articulación de las prestaciones sociales de dicha cartera.

Como se sabe, Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, denunció en RPP que, por un error administrativo, el MIDIS les había recortado recursos. En ese sentido, pidió al titular de dicho sector, Julio Demartini, "sincerar" las informaciones que se les traslada.

Al respecto, Karim Jiménez dijo en 'La Rotativa del Aire' que no se ha descuidado el abastecimiento de las ollas comunes y que se ha gestionado ante el Ministerio de Economía una normativa para que las nuevas ollas comunes que han surgido se puedan inscribir en un registro y así puedan ser atendidas como corresponde.

“Nosotros hemos gestionado ante el Ministerio de Economía una normativa que le permita ampliar a estas nuevas ollitas que han surgido porque son ollas que no aparecían en el registro y entendemos la preocupación porque efectivamente existe una necesidad y nosotros comprendemos que hay que atenderlas. Por lo tanto, hemos hecho las gestiones para que puedan ser atendidas también”, dijo la representante del Midis a RPP.

Midis descarta recorte presupuestal a las ollas comunes

Karim Jiménez afirmó que no existe ningún recorte presupuestal. “Hemos informado no solamente a esta organización social, sino también a otras, que este presupuesto -que por primera vez hemos logrado incorporar a la Ley de Presupuesto público- se gestiona un año antes. Y ese año de anticipación nos conlleva a presentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas una lista de ollas, los padrones de estas ollas que están registradas y en ese momento se solicita el presupuesto”, precisó.

La representante del Midis indicó que en febrero de 2023 se cerró la gestión presupuestal con una lista de ollas y su padrón de usuarios. Hacia el segundo semestre, cuando la Municipalidad de Lima seguía atendiendo, es que surgen nuevas ollas, entonces estas no aparecían en el registro.

“Eso ocurrió entre enero y febrero del año pasado. Durante el primer semestre han venido siendo atendido las ollas por parte del Midis y durante el segundo semestre fue la Municipalidad Metropolitana de Lima estuvo atendiendo a las ollitas”, indicó.

Niegan disminución en el monto por ración a las ollas comunes

La vocera del Midis indicó que no hay disminución en el monto por ración a las ollas comunes y que no se ha descuidado el abastecimiento a estas organizaciones sociales.

“Hasta este momento no hay ninguna disminución de la ración por personas por día. Queremos destacar que no existe ninguna olla que esté desabastecida, salvo algún caso particular. Sí existe un reclamo constante, y nos unimos a la preocupación de las ollas por el futuro, porque existe una permanente preocupación por lo que será. Lo cierto es que existe el alimento. Están abastecidas. Lo importante aquí es que en ningún momento se ha descuidado el abastecimiento de las ollas comunes”, afirmó.