Mincetur evalúa propuesta de instalar oficina en el Vaticano para impulsar el turismo religioso

El turismo religioso, sostuvo, moviliza cada año a miles de peruanos y atrae visitantes extranjeros. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Simone Risoluti

La viceministra de Comercio Exterior y Turismo, Madeleine Burns, informó que su sector se encuentra evaluando la posibilidad de instalar una oficina de información turística en el Vaticano. Ello, a propuesta del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores.

De acuerdo con la iniciativa, esta oficina permitiría difundir las principales expresiones de la religiosidad peruana ante el público internacional.

La viceministra aclaró que actualmente PromPerú y la red IPERÚ cuentan con oficinas solo dentro del territorio nacional, coordinadas con municipalidades locales. En tanto, para acciones en el extranjero, Perú dispone de Oficinas Comerciales en el Exterior (OCEX).

Burns recordó que el Perú ya tuvo presencia en el Vaticano en 2022, cuando se exhibió un nacimiento huancavelicano de tamaño real durante las celebraciones navideñas.

“Esa fue una excelente oportunidad para mostrar al Perú como un país profundamente religioso”, dijo en Ampliación de Noticias Regional.

El turismo religioso, sostuvo, moviliza cada año a miles de peruanos y atrae visitantes extranjeros. “Tenemos expresiones de gran importancia como la procesión del Señor de los Milagros, la Semana Santa y la Virgen de Motupe”, indicó.

En esa línea, destacó la propuesta de la ministra Elizabeth León para lanzar una ruta turística denominada ‘Los caminos del Papa León XIV en el Perú’, que pondría en valor diversos destinos vinculados a la figura papal.

¿Es viable esta propuesta?

Respecto de la factibilidad de instalar una oficina en el Vaticano, Burns señaló que ello dependerá de las normativas vigentes en dicho Estado.

“No podemos decir si sí o si no, pero, como dicen, no hay peor gestión que la que no se hace”, expresó.

La viceministra también se refirió al desempeño del sector turístico. Entre enero y abril de 2024, el Perú registró un crecimiento del 6,7 % en cuanto a la llegada de visitantes internacionales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La proyección oficial es alcanzar 4,1 millones de turistas este año, mientras que el turismo interno ya ha recuperado niveles prepandemia.

Según cifras compartidas, más de 13 mil turistas extranjeros llegaron al país por motivos religiosos en 2024, y cerca de 400 mil peruanos se movilizaron internamente por la misma razón. Esta actividad generó más de 50 millones de dólares, consolidándose como un segmento estratégico para el sector.