La huella de León XIV en el Perú: cinco testimonios que recogen los pasos del papa en el país

Luego de que el cardenal Robert Francis Prevost​​​​ fuera nombrado como nuevo sumo pontífice bajo el nombre de León XIV, fieles de todas las latitudes expresaron muestras de afecto.

Nuestro país no se quedó atrás; y, con mayor razón, ya que el nuevo papa, además de contar con nacionalidad peruana, estuvo varios años al frente de su "querida Diócesis de Chiclayo", tal como indicó en su primer discurso en la plaza de San Pedro.

Tras ello, personalidades tanto eclesiásticas como académicas recordaron el paso de León XIV por el Perú y dieron cuenta de las virtudes que lo llevaron a convertirse en el conductor de la Iglesia Católica.

Patricia Campos, rectora de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

La rectora de la USAT recordó la época en que el papa León XIV fue canciller de la universidad y logró guiar sus caminos con sabiduría.

"Estaba en una reunión de la Junta Directiva de Oducal y los rectores empezaron a hablar: 'humo blanco, humo blanco'. Y se acabó la reunión. Todo el mundo quería saber quién era el nuevo papa. Y cuando dijeron el nombre de Robert Francis Prevost todo el mundo saltó de alegría. Para nosotros siempre fue un hombre muy cercano, fue nuestro gran canciller por casi nueve años y el pastor que guió nuestras vidas en la Diócesis y nuestros sueños en la universidad".

Patricia Campos, rectora de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | Fuente: RPP

Janinna Nataly Sesa Córdova, exdirectora de Caritas de Chiclayo

En tanto, la exdirectora de Caritas de Chiclayo recordó la camapaña Oxígeno de la Esperanza, que impusó el ahora sumo pontíficie para salvar vidas durante los peores momentos de la pandemia de la COVID-19.

"Yo creo que una de las acciones que marcó en Chiclayo la presencia del liderazgo de monseñor fue que impulsó una campaña Oxígeno de la Esperanza. Todo Lambayeque se puso de pie por la cercanía que tenía en esa época con los empresarios, las familias. La meta era lograr la compra de una planta de oxígeno, porque las personas se morían. Pero no solamente se compró una, sino que con esa sensibilidad que logró él en la generosidad de la gente se pudo lograr comprar dos y permitió salvar muchas vidas. Fue algo que impactó mucho en la gente chiclayana y se ganó definitivamente el cariño por su humanidad".

Janinna Nataly Sesa Córdova, exdirectora de Caritas de Chiclayo | Fuente: RPP

Padre Pablo Larrán, amigo personal del papa Leon XIV

El carismático padre Pablo Larrán comentó un episodio de la vida del cardenal Prevost, donde le manifestó desde mucho antes su intención de obtener la nacionalidad peruana.

"El haberse hecho peruano, el haber decidido ser peruano no es de ahora. Si bien es verdad que fue en el año 2015, yo soy testigo de que muchos años atrás -nos conocemos desde el año 1985- él siempre me dijo: 'Pablo, yo estoy pensando, a ver si hay alguna persona que nos pueda apoyar, porque me gustaría nacionalizarme'. Ser el papa y en la primera audiencia general al mundo, donde no hay país que no estuviera escuchándole, en su primera alocución que haya hablado en español y se haya dirigido a Chiclayo y al Perú es porque lo lleva adentro. Es algo que debemos entender como una auténtica y maravillosa bendición".

Padre Pablo Larrán, amigo personal del papa Leon XIV | Fuente: RPP

Monseñor Juan de Dios Rojas, vicario general del Obispado del Callao

El monseñor Juan de Dios Rojas, quien fue vicario general del Obispado del Callao durante la época del cardenal Prevost, remarcó su cercanía con las personas y el cariño que se ganó en el pueblo chalaco.

"Durante un año se ganó el cariño y el amor de los chalacos, porque era una persona muy cercana, se acercaba muy rápido a conversar. Y así también conocía sus sentimientos. Yo, ayudándolo un poco como vicario general, entendí que era un gran pastor, que le gustaba la misión".

Monseñor Juan de Dios Rojas, vicario general del Obispado del Callao | Fuente: RPP

Rafael Hernández Hart, rector de la Universidad Antonio Ruíz de Montoya

Finalmente, el rector de la Universidad Ruíz de Montoya consideró que, con la elección de León XIV, se está rompiendo una mirada eurocéntrica con una mayor apertura de la Iglesia Católica al mundo.

"Habíamos visto que con el papa Francisco la Iglesia había salido de una tradición un poco eurocéntrica (...). Cuando se rompe esta tradición con un papa de América Latina uno podría decir que fue una especie de hipo y que volvíamos después a esta mirada céntrica o centralizada en Europa. Y sin embargo no. La Iglesia de alguna manera dice que no: hay cambios con los que hay que seguir hacia adelante y Europa tiene que salir de Europa. Nos promete una Iglesia que trata de abrirse al mundo".