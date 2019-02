Ministro del Interior: ¿Cuántos policías más tienen que morir para que puedan ser condenados sus victimarios?

Ministro Carlos Morán criticó la acción del Poder Judicial luego que sea liberado el presunto delincuente que disparó contra el suboficial Anner Luzon, fallecido un mes después del ataque. | Fuente: RPP Noticias

Durante el homenaje realizado al suboficial Anner Luzon Jiménez, joven efectivo de 23 años que murió un mes después de recibir un disparo, presuntamente en manos de Yerson Domínguez Martínez, el ministro del Interior, Carlos Morán mostró su descontento con el Poder Judicial de ordenar la liberación de este presunto delincuente.

"A nosotros nos entristece, pero por un lado nos fortalece porque así se demuestra que la Policía entrega a sus mejores hombres en servicio de la sociedad y a la Patria. Y por un lado, también que esos jueces y fiscales que han liberado a su presunto victimario, reflexionen pues, ¿cuántos policías mas tienen que morir para que puedan ser condenados sus victimarios?, dijo Morán.

Asimismo agregó la situación del suboficial Elvis Yoel Miranda Rojas, quien fue encarcelado por asesinar a un delincuente en ejercicio de su labor. "Ahí lo paradójico de la contradicción, el suboficial Miranda ha sido encarcelado por abatir un delincuente y si, ahí el fiscal y el juez han sido sumamente severos en internarlo en una prisión", declaró el ministro.

"En la misma región, similares circunstancias y los mismos jueces, esos jueces espero reflexionen y pueda merituar [sic] mejor los casos a futuro porque la policía va a seguir entregando su cuota de sangre y sacrificio en beneficio de todos los peruanos", agregó Morán.

Minutos después continuó con esta crítica a la que denomino "diferentes interpretaciones jurídicas", "No puede ser así porque si no la policía va a seguir perdiendo vidas, entregando vidas valiosas y su victimario va a ser liberado. La verdad, no terminaremos de entender esta situación", dijo.

Apoyo a la familia

El ministro del Interior también anunció que desde su sector se brindará todo el apoyo a los familiares del suboficial fallecido, asimismo anunció que se le concederá el ascenso póstumo por acciones distinguidas.

"Estoy citando a los familiares para que se apersonen a mi despacho y podamos facilitar los beneficios sociales para el suboficial [...] el apoyo legal estará a disposición de ellos para agilizar todos los trámites [...] pasaremos este trago amargo, esta pena, pero debemos seguir adelante", declaró.