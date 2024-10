Minsa: "Tenemos una alerta epidemiológica por el riesgo de ingreso sarampión al Perú"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Cristian Díaz: "Tenemos una alerta epidemiológica por el riesgo de ingreso sarampión al Perú"

El director General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, Cristian Díaz, precisó que la campaña de vacunación contra el sarampión, que inició el 15 de septiembre y continuará hasta el 27 de octubre, busca coberturar a 2.8 millones de niños. | Fuente: RPP

El director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), Cristian Díaz Vélez, advirtió que el Perú se encuentra en "alerta epidemiológica", por el riesgo de la introducción del sarampión debido a casos confirmados en países cercanos.

En La Rotativa del Aire, el funcionario indicó que en la región hay más de 300 casos reportados de sarampión.

"La alerta significa que estamos ahorita preparados para encontrar posibles casos, tomando en cuenta que, en Argentina, Bolivia, pero también Brasil ha tenido casos del sarampión, podrían presentarse en el país. Por ello, una de las estrategias que planteó el Ministerio de Salud desde inicio de este año, porque ese riesgo de introducción en muchos países se ha ido presentando incluso desde años atrás, es hacer un barrido nacional de vacunación contra el sarampión, en el que estamos actualmente", dijo.

Cristian Díaz precisó que la meta de la campaña de vacunación contra el sarampión, que inició el 15 de septiembre y continuará hasta el 27 de octubre, es de 2.8 millones de niños. Es decir, lograr una cobertura próxima al 95 % de la población peruana.

"Ya se ha vacunado 1.8 millones, es decir, falta un millón de niños. Aproximadamente eso es el 65 % de avance que tenemos de vacunación en todo el país, pero esa cifra que acabo de mencionar no es homogénea en todas las regiones. Por ejemplo, Lima es una de las regiones en donde tenemos menor avance. Otra es Arequipa, Piura, Tacna, y también incluso Puno, son las regiones que tienen menos avance. Incluso hay una que ya superó el 95 %, que es la meta como es Lima Regiones, pero Lima Metropolitana está en un avance que todavía es menor", indicó.

Problemas para vacunación

El representante del Minsa informó que algunos padres de familia no dan las autorizaciones a las brigadas que acuden a los colegios para que sus hijos puedan ser vacunados. Por ello, se ha iniciado un trabajo con el Ministerio de Educación para obtener esas autorizaciones de ingreso a las instituciones educativas.

"Por ejemplo, algunos mencionan desconocimiento de la enfermedad. Muchas familias no han visto ningún niño con sarampión. También hay otros que, por ejemplo, no conocen de la enfermedad, no perciben el riesgo. Pero también hay situaciones a veces donde los propios colegios podrían no estar autorizando el ingreso por diferentes motivos y diferentes circunstancias", expresó.

Enfermedad altamente contagiosa

Cristian Díaz explicó que el sarampión es una enfermedad que puede producir en el niño complicaciones severas como neumonía o encefalitis y que deja "secuelas terribles" en los niños, incluso llega a desencadenar la muerte.

"Es una enfermedad altamente contagiosa. Un solo caso produce hasta dieciocho casos más. Normalmente, las enfermedades contagiosas producen contagios en dos, tres, hasta cuatro, pero esta produce hasta dieciocho. La velocidad de propagación es muy alta. Y, además, en los niños pequeños, menores de cinco años principalmente, llega a producir lesiones que puede producir hasta incluso hasta la muerte. Pero en este barrio de vacunación estamos enfocados justamente en niños de uno hasta seis años", manifestó.