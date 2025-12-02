MTC incautó más de 300 equipos ilegales de radio y cable

Los operativos incluyeron allanamientos y descerrajes en inmuebles donde funcionaban estas estaciones que no contaban con la concesión exigida por ley.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) incautó 306 equipos empleados por estaciones de radiodifusión y cable que operaban de manera ilegal.

Los operativos, realizados entre el 1 de enero y 20 de noviembre, por la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones (DGFSC) del MTC, con apoyo del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, incluyeron allanamientos y descerrajes en inmuebles donde funcionaban estas estaciones que no contaban con la concesión exigida por ley.

"Estos operativos son el resultado de 124 medidas cautelares a nivel nacional", precisó el portafolio en un comunicado.

El MTC explicó que el funcionamiento de estaciones sin autorización constituye una infracción administrativa grave que compromete la integridad de las redes formales y afecta la calidad del servicio que recibe la ciudadanía.

"Las multas por este incumplimiento oscilan entre S/160 500 y S/267 500, según el Reglamento de Sanciones del sector", detalló.

Además, estas prácticas pueden configurar delitos contemplados en el Código Penal, como la distribución ilegal de señales (Artículo 194-A) y el uso de equipos para decodificar señales protegidas (Artículo 186-A).