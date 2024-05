Actualidad No existe riesgo para la construcción de grifos en zonas urbanas, dice exfuncionario del Minem

Tras la explosión ocurrida en una planta de compresión en Villa María del Triunfo el último lunes, hecho que dejó un fallecido y 40 heridos, el exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Erick García, explicó que no existe riesgo para la construcción de grifos en zonas urbanas, pues estas cumplen normas de seguridad para prevenir estos acontecimientos durante el traslado del combustible.

En La Rotativa del Aire, el exfuncionario precisó que el accidente se produjo en la planta situada al costado de la estación de GESA, encargada de procesar el gas y llevarlo a grifos que no tienen acceso a la red. En ese sentido, aclaró que tampoco se trató de una deflagración.

"Es una explosión, vamos a decir, que ha sido producto de la carga, que de hecho que ha habido un incremento de presión, ha explotado el tanque, igual lo van a investigar, y eso ha hecho una onda explosiva con mucho ruido", expresó.

Añadió que el término "deflagración" es más acorde a sucesos como el ocurrido en Villa El Salvador en enero de 2020, en donde 34 personas murieron por quemaduras tras la explosión luego de la fuga de gas licuado de petróleo de un camión cisterna.

"Si hubiese pasado una deflagración, en este caso, tendríamos 'Villa El Salvador II', justamente casi igual. ¿Por qué? Porque ahorita hay un fallecido, que es lamentable, pero hay como 40 heridos. Si hubiese habido una deflagración, estaríamos lamentando ahorita 40 fallecidos", comentó.



Fortalecer la supervisión

García también remarcó que las entidades encargadas de la supervisión deben poner énfasis en el transporte de gas, un denominador común en ambas tragedias. Apuntó que, luego de lo ocurrido en Villa El Salvador hace cuatro años, se determinó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) requería de una restructuración.

En esa línea, resaltó que fueron las propias autoridades del Gobierno quienes determinaron que el Osinergmin requería -entre otras cosas- de personal propio de supervisión para su optimización.

"Me acabo de enterar de que, por ejemplo, Servir les ha dicho las entidades 'tú no puedes tener más del 25% de personal técnico y el 75 % es administrativo'. Eso no aplica en el Osinergmin, porque la mayor cantidad de personal tiene que ser técnico para la supervisión y el otro tiene que regular las tarifas eléctricas y de gas natural. Deberías tener otro esquema para el regulador, si no, vamos a debilitarlo en vez de fortalecerlo", refirió.

Añadió la importancia de realizar supervisiones operativas inopinadas, donde el ente regulador efectuaba estas tareas en cualquier momento y de manera sorpresiva. Asimismo, también trasladó esta tarea a la población, pues "el mejor fiscalizador es el ciudadano".

"Es casi imposible que tú estés en todos los lugares; pero algo que nos hemos olvidado es que el mejor fiscalizador es el ciudadano. Entonces, la gente tiene que entender que cualquier cosa que no le parezca, debe informar al Osinergmin y este está obligado a ir y atender la denuncia", comentó.