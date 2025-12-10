ONPE envía oficialmente los resultados de las Elecciones Primarias al JNE y a las agrupaciones políticas

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó de forma oficial al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) los resultados finales de las elecciones primarias que se realizaron en 34 partidos políticos y 3 alianzas electorales el domingo 7 de diciembre. Esto permitirá que el JNE pueda proclamar los resultados y dar por concluido el proceso mediante el cual se define quiénes podrán postuar en las Elecciones Generales 2026.
La ONPE también remitió a las 37 agrupaciones políticas que realizaron sus elecciones primarias los reportes correspondientes a las mesas de sufragio y el conteo del 100% de las actas electorales.
"Con esta información, podrán generar sus fórmulas presidenciales y listas de candidatos, incorporando a candidatos designados: aquellos que son invitados por la organización política a formar parte de sus listas al Senado, la Cámara de Diputados o el Parlamento Andino, sin necesidad de haber pasado por elecciones primarias. El porcentaje de designados en una lista no puede superar el 20 %", señaló la entidad electoral a través de un comunicado.
Cabe resaltar que el domingo 7 de diciembre se realizaron las elecciones primarias a través de delegados en 37 organizaciones políticas, mientras que el domingo 30 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones primarias en la modalidad 'un militante un voto' en 2 organizaciones políticas (APRA y Renovación Popular). Los resultados pueden ser conocidos a través de la página web de la ONPE.
Entre los resultados de las elecciones primarias del domingo 7 de diciembre destacan algunas particularidades. Una es que no hubo votos impugnados ni actas observadas ante la ONPE, lo que permitió alcanzar con prontitud el 100% de actas contabilizadas, según informó la autoridad electoral.
También se produjo un empate entre las fórmulas presidenciales del partido Salvemos al Perú, encabezadas por Antonio Ortiz y Mariano González. Para estos casos excepcionales, la legislación electoral contempla un mecanismo con el que se definiría quién será el candidato: un sorteo público, que podría concretarse mediante el lanzamiento de una moneda al aire o sacando una bolilla.
Por otro lado, desde el partido político Acción Popular, el presidente de la agrupación, Julio Chávez Chiong, anunció que ha presentado una impugnación a los resultados de las elecciones primarias que dejó como ganador a Alfredo Barnechea. Según señaló, se habría dado un fraude electoral.
Dos partidos políticos no presentaron candidatos a presidente
Dentro de las particularidades del proceso de elecciones primarias de este domingo 7 de diciembre destaca que dos partidos políticos no presentaron aspirantes a su fórmula presidencial: el Partido Ciudadanos por el Perú y el Frente Popular Agrícola del Perú – FREPAP. Esta última agrupación fue la única cuyos delegados votaron en todas las regiones del país. Los delegados del Partido Patriótico del Perú votaron en 12 departamentos y los de Un camino diferente, únicamente en Trujillo. Los delegados de las otras agrupaciones, aunque representaban a distintas regiones, votaron todos en Lima.
La ONPE también informó que, del total de 1,206 delegados que fueron registrados en el Sistema de Registro ded Elecciones Primarias de todas las organizaciones políticas, votaron finalmente 1,015. Estos delegados fueron elegidos previamente el 30 de noviembre en comicios organizados por las agrupaciones políticas. Estas también decidieron la cantidad de delegados que sufragaron el 7 de diciembre, su ámbito de representación y el lugar donde votarían.
Es importante mencionar que en cada partido o alianza el responsable del proceso electoral y de la comunicación con la ONPE fue el Órgano Central Electoral (OEC) de cada partido. Para el llenado de las actas de instalación, sufragio y escrutinio, los miembros de mesa usaron la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), que también sirvió para agilizar el envío de los resultados de cada mesa al centro de cómputo de la ONPE.
Se instalaron 76 mesas de sufragio de las 77 previstas. Entre las 76 que funcionaron, solo una mesa, del FREPAP, no pudo utilizar la STAE y los miembros de mesa elaboraron las actas de manera manual, informó la ONPE.
¿Qué candidatos fueron elegidos para presidente?
Según los resultados contabilizados por la ONPE, estas son las fórmulas presidenciales que fueron elegidas por las agrupaciones políticas. Existen dos partidos políticos en los que hay controversia como los casos de Acción Popular y Salvemos al Perú, en los que el Jurado Nacional de Elecciones debería emitir un pronunciamiento antes del 15 de diciembre, fecha límite para que proclamar los resultados de las elecciones primarias comunicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
1. ALIANZA FUERZA Y LIBERTAD
Candidata presidencial: Fiorella Molinelli
Candidato primera vicepresidencia: Gilbert Violeta
Candidata segunda vicepresidencia: María Pariona
2. ALIANZA UNIDAD NACIONAL
Candidato presidencial: Roberto Chiabra León
Candidato primera vicepresidencia: Javier Bedoya Denegri
Candidata segunda vicepresidencia: Neldy Mendoza Flores
3. ALIANZA VENCEREMOS
Candidato presidencial: Ronald Atencio Sotomayor
Candidata primera vicepresidencia: Elena Carmen Rivera Huamán
Candidato segunda vicepresidencia: Alberto Quintanilla Chacón
4. ACCIÓN POPULAR [se ha impugnado la elección ante el JNE]
Candidato presidencial: Alfredo Barnechea
Candidato primera vicepresidencia: Armando Villanueva Mercado
Candidata segunda vicepresidencia: Tania Abad Jaime
5. AHORA NACIÓN
Candidato presidencial: Alfonso López Chau
Candidato primera vicepresidencia: Luis Alberto Villanueva
Candidata segunda vicepresidencia: Ruth Zenaida Buendía
6. ALIANZA PARA EL PROGRESO
Candidato presidencial: César Acuña
Candidata primera vicepresidencia: Jessica Tumi
Candidato segunda vicepresidencia: Alejandro Soto
7. AVANZA PAÍS
Candidato presidencial: José Williams
Candidato primera vicepresidencia: Fernan Altuve-Febres
Candidata segunda vicepresidencia: Karol Paredes
8. FE EN EL PERÚ
Candidato presidencial: Álvaro Paz de la Barra
Candidata primera vicepresidencia: Yessika Arteaga
Candidata segunda vicepresidencia:Shellah Palacios
9. FUERZA POPULAR
Candidata presidencial: Keiko Fujimori
Candidato primera vicepresidencia: Luis Galarreta
Candidato segunda vicepresidencia: Miguel Torres
10. JUNTOS POR EL PERÚ
Candidato presidencial: Roberto Sánchez
Candidato primera vicepresidencia: Analí Marquez
Candidato segunda vicepresidencia: Brígida Curo
11. LIBERTAD POPULAR
Candidato presidencial: Rafael Belaunde Llosa
Candidato primera vicepresidencia: Pedro Cateriano Bellido
Candidata segunda vicepresidencia: Tania Porles Bazalar
12. PARTIDO APRISTA PERUANO
Candidato presidencial: Enrique Valderrama Peña
Candidata primera vicepresidencia: María Inés Valdivia Acuña
Candidato segunda vicepresidencia: Lucio Antonio Vásquez Sánchez
13. PARTIDO CÍVICO OBRAS
Candidato presidencial: Ricardo Belmont Cassinelli
Candidato primera vicepresidencia: Daniel Hugo Barragan Coloma
Candidata segunda vicepresidencia: Dina Irena Hancco Hancco
14. PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE- PERÚ
Candidato presidencial: Napoleón Becerra García
Candidato primera vicepresidencia: Winston Clemente Huamán Henriquez
Candidata segunda vicepresidencia: Nélida Juliana Cuayla Cuayla
15. PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO
Candidato presidencial: Jorge Nieto Montesinos
Candidata primera vicepresidencia: Susana Matute Charun
Candidato segunda vicepresidencia: Carlos David Caballero León
16. PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ
Candidato presidencial: Charlie Carrasco Salazar
Candidata primera vicepresidencia: María Edith Paredes Verdy
Candidato segunda vicepresidencia: Wilbert Gabino Segovia Quin
17. PARTIDO DEMÓCRATA VERDE
Candidato presidencial: Alex Gonzáles
Candidato primera vicepresidencia: Maritza del Carmen Rosario Milagros Sanchez Perales
Candidato segunda vicepresidencia: Felix Medardo Murazzo Carrillo
18. PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL
Candidato presidencial: Armando Massé
Candidato primera vicepresidencia: Virgilio Acuña
Candidata segunda vicepresidencia: Lydia Lourdes Diaz Pablo
19. PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Candidato presidencial: George Forsyth Sommer
Candidata primera vicepresidencia: Johanna Gabriela Lozada Baldwin
Candidato segunda vicepresidencia: Herbe Olave Ugarte
20. PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA
Candidato presidencial: Fernando Olivera
Candidata primera vicepresidencia: Elizabeth Maria del Rosario Leon Chinchay
Candidato segunda vicepresidencia: Carlos Ricardo Cuaresma Sanchez
21. PARTIDO MORADO
Candidato presidencial: Mesías Guevara
Candidato primera vicepresidencia: Heber Cueva Escobedo
Candidata segunda vicepresidencia: Marisol Yolanda Liñan Solis
22. PARTIDO PAÍS PARA TODOS
Candidato presidencial: Carlos Alvarez
Candidata primera vicepresidencia: María Cristina Chambizea Reyes
Candidato segunda vicepresidencia: Diego Edgar Guevara Vivanco
23. PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ
Candidato presidencial: Herbert Caller
Candidata primera vicepresidencia: Rossana Montes
Candidato segunda vicepresidencia:Jorge Aquiles Carcovich
24. PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR
Candidato presidencial: Yonhy Lescano Ancieta
Candidata primera vicepresidencia: Carmela Silene Salazar Jauregui
Candidata segunda vicepresidencia: Vanessa Rubith Lazo Valles
25. PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA
Candidato presidencial: Wolfgang Grozo
Candidata primera vicepresidencia: Bertha Azabache Miranda
Candidata segunda vicepresidencia: Rosa Cecilia Rugel Parrales
26. PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE
Candidato presidencial: Vladimir Cerrón
Candidato primera vicepresidencia: Flavio Cruz Mamani
Candidata segunda vicepresidencia: Bertha Rojas
27. PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN
Candidato presidencial: Francisco Diez Canseco Távara
Candidato primera vicepresidencia: Roberto Koster Jáuregui
Candidata segunda vicepresidencia: Clara Amelia Quispe Torres
28. PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO
Candidato presidencial: Mario Vizcarra
Candidato primera vicepresidencia: Carlos Illanes
Candidata segunda vicepresidencia: Judith Carla Mendoza
29. PARTIDO POLÍTICO PRIN
Candidato presidencial: Walter Chirinos
Candidato primera vicepresidencia: Julio Alberto Vega Ybañez
Candidata segunda vicepresidencia: Mayra Lizeth Vargas Gil
30. PARTIDO SÍ CREO
Candidato presidencial: Carlos Espá
Candidato primera vicepresidencia: Alejandro Santa María Silva
Candidata segunda vicepresidencia: Melitza Yanzich Villagarcía
31. PARTIDO PERÚ MODERNO
Candidato presidencial: Carlos Jaico
Candidato primera vicepresidencia: Miguel Almenara
Candidata segunda vicepresidencia: Luz Verónica Quispe
32. PARTIDO PODEMOS PERÚ
Candidato presidencial: José Luna Gálvez
Candidata primera vicepresidencia: Cecilia García Rodríguez
Candidato segunda vicepresidencia: Raúl Noblecilla
33. PARTIDO PRIMERO LA GENTE - COMUNIDAD, ECOLOGÍA, LIBERTAD Y PROGRESO
Candidato presidencial: Marisol Pérez Tello
Candidato primera vicepresidencia: Raúl Molina Martínez
Candidato segunda vicepresidencia: Manuel Ato del Avellanal Carrera
34. PARTIDO PROGRESEMOS
Candidato presidencial: Paul Jaimes
Candidato primera vicepresidencia: Mónica Margot Guillén Tuanama
Candidato segunda vicepresidencia: Jorge Luis Caloggero Encina
35. RENOVACIÓN POPULAR
Candidato presidencial: Rafael López Aliaga
Candidata primera vicepresidencia: Norma Yarrow Lumbreras
Candidato segunda vicepresidencia: Jhon Ramos Mapica
36. SALVEMOS AL PERÚ * [Se registró un empate en la votación de ambas listas]
Candidato presidencial: Mariano Gonzáles
Candidato primera vicepresidencia: Wilbert Portugal
Candidato segunda vicepresidencia: Katherine Ramírez
Candidato presidencial: Antonio Ortiz Villano
Candidato primera vicepresidencia: Jaime José Eduardo Freundt López
Candidato segunda vicepresidencia: Giovanna Angela Demurtas Moya
37. UN CAMINO DIFERENTE
Candidata presidencial: Rosario Fernández Bazán
Candidato primera vicepresidencia: César Arturo Fernández Bazán
Candidato segunda vicepresidencia: Anita María Carnero Paredes de Gonza