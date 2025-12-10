Últimas Noticias
ONPE envía oficialmente los resultados de las Elecciones Primarias al JNE y a las agrupaciones políticas

ONPE comunica al JNE y a las organizaciones políticas los resultados de las Elecciones Primarias para las Elecciones Generales 2026.
Redacción RPP

Tras finalizar el cómputo de votos de las elecciones primarias que desarrollaron 37 organizaciones políticas el pasado domingo 7 de diciembre, la ONPE informó que remitió el resultado de cada elección al Jurado Nacional de Elecciones y a las agrupaciones políticas. Esto, con el fin de que el JNE proclame los ganadores de las elecciones internas antes del 15 de diciembre, como indica el cronograma electoral.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó de forma oficial al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) los resultados finales de las elecciones primarias que se realizaron en 34 partidos políticos y 3 alianzas electorales el domingo 7 de diciembre. Esto permitirá que el JNE pueda proclamar los resultados y dar por concluido el proceso mediante el cual se define quiénes podrán postuar en las Elecciones Generales 2026. 

La ONPE también remitió a las 37 agrupaciones políticas que realizaron sus elecciones primarias los reportes correspondientes a las mesas de sufragio y el conteo del 100% de las actas electorales.

"Con esta información, podrán generar sus fórmulas presidenciales y listas de candidatos, incorporando a candidatos designados: aquellos que son invitados por la organización política a formar parte de sus listas al Senado, la Cámara de Diputados o el Parlamento Andino, sin necesidad de haber pasado por elecciones primarias. El porcentaje de designados en una lista no puede superar el 20 %", señaló la entidad electoral a través de un comunicado.

Cabe resaltar que el domingo 7 de diciembre se realizaron las elecciones primarias a través de delegados en 37 organizaciones políticas, mientras que el domingo 30 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones primarias en la modalidad 'un militante un voto' en 2 organizaciones políticas (APRA y Renovación Popular). Los resultados pueden ser conocidos a través de la página web de la ONPE.

Entre los resultados de las elecciones primarias del domingo 7 de diciembre destacan algunas particularidades. Una es que no hubo votos impugnados ni actas observadas ante la ONPE, lo que permitió alcanzar con prontitud el 100% de actas contabilizadas, según informó la autoridad electoral.

También se produjo un empate entre las fórmulas presidenciales del partido Salvemos al Perú, encabezadas por Antonio Ortiz y Mariano González. Para estos casos excepcionales, la legislación electoral contempla un mecanismo con el que se definiría quién será el candidato: un sorteo público, que podría concretarse mediante el lanzamiento de una moneda al aire o sacando una bolilla.

Por otro lado, desde el partido político Acción Popular, el presidente de la agrupación, Julio Chávez Chiong, anunció que ha presentado una impugnación a los resultados de las elecciones primarias que dejó como ganador a Alfredo Barnechea. Según señaló, se habría dado un fraude electoral.

Dos partidos políticos no presentaron candidatos a presidente

Dentro de las particularidades del proceso de elecciones primarias de este domingo 7 de diciembre destaca que dos partidos políticos no presentaron aspirantes a su fórmula presidencial: el Partido Ciudadanos por el Perú y el Frente Popular Agrícola del Perú – FREPAP. Esta última agrupación fue la única cuyos delegados votaron en todas las regiones del país. Los delegados del Partido Patriótico del Perú votaron en 12 departamentos y los de Un camino diferente, únicamente en Trujillo. Los delegados de las otras agrupaciones, aunque representaban a distintas regiones, votaron todos en Lima.

La ONPE también informó que, del total de 1,206 delegados que fueron registrados en el Sistema de Registro ded Elecciones Primarias de todas las organizaciones políticas, votaron finalmente 1,015. Estos delegados fueron elegidos previamente el 30 de noviembre en comicios organizados por las agrupaciones políticas. Estas también decidieron la cantidad de delegados que sufragaron el 7 de diciembre, su ámbito de representación y el lugar donde votarían.

Es importante mencionar que en cada partido o alianza el responsable del proceso electoral y de la comunicación con la ONPE fue el Órgano Central Electoral (OEC) de cada partido. Para el llenado de las actas de instalación, sufragio y escrutinio, los miembros de mesa usaron la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), que también sirvió para agilizar el envío de los resultados de cada mesa al centro de cómputo de la ONPE.

Se instalaron 76 mesas de sufragio de las 77 previstas. Entre las 76 que funcionaron, solo una mesa, del FREPAP, no pudo utilizar la STAE y los miembros de mesa elaboraron las actas de manera manual, informó la ONPE. 

¿Qué candidatos fueron elegidos para presidente?

Según los resultados contabilizados por la ONPE, estas son las fórmulas presidenciales que fueron elegidas por las agrupaciones políticas. Existen dos partidos políticos en los que hay controversia como los casos de Acción Popular y Salvemos al Perú, en los que el Jurado Nacional de Elecciones debería emitir un pronunciamiento antes del 15 de diciembre, fecha límite para que proclamar los resultados de las elecciones primarias comunicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).


1. ALIANZA FUERZA Y LIBERTAD

Candidata presidencial: Fiorella Molinelli

Candidato primera vicepresidencia: Gilbert Violeta

Candidata segunda vicepresidencia: María Pariona


2. ALIANZA UNIDAD NACIONAL

Candidato presidencial: Roberto Chiabra León

Candidato primera vicepresidencia: Javier Bedoya Denegri

Candidata segunda vicepresidencia:  Neldy Mendoza Flores


3. ALIANZA VENCEREMOS

Candidato presidencial: Ronald Atencio Sotomayor

Candidata primera vicepresidencia: Elena Carmen Rivera Huamán

Candidato segunda vicepresidencia: Alberto Quintanilla Chacón


4. ACCIÓN POPULAR [se ha impugnado la elección ante el JNE] 

Candidato presidencial: Alfredo Barnechea

Candidato primera vicepresidencia: Armando Villanueva Mercado

Candidata segunda vicepresidencia: Tania Abad Jaime


5. AHORA NACIÓN

Candidato presidencial: Alfonso López Chau

Candidato primera vicepresidencia: Luis Alberto Villanueva

Candidata segunda vicepresidencia: Ruth Zenaida Buendía


6. ALIANZA PARA EL PROGRESO

Candidato presidencial: César Acuña

Candidata primera vicepresidencia: Jessica Tumi

Candidato segunda vicepresidencia: Alejandro Soto


7. AVANZA PAÍS

Candidato presidencial: José Williams

Candidato primera vicepresidencia: Fernan Altuve-Febres

Candidata segunda vicepresidencia: Karol Paredes


8. FE EN EL PERÚ

Candidato presidencial: Álvaro Paz de la Barra

Candidata primera vicepresidencia: Yessika Arteaga

Candidata segunda vicepresidencia:Shellah Palacios


9. FUERZA POPULAR

Candidata presidencial: Keiko Fujimori

Candidato primera vicepresidencia: Luis Galarreta

Candidato segunda vicepresidencia: Miguel Torres


10. JUNTOS POR EL PERÚ

Candidato presidencial: Roberto Sánchez

Candidato primera vicepresidencia: Analí Marquez

Candidato segunda vicepresidencia: Brígida Curo


11. LIBERTAD POPULAR

Candidato presidencial: Rafael Belaunde Llosa

Candidato primera vicepresidencia: Pedro Cateriano Bellido

Candidata segunda vicepresidencia: Tania Porles Bazalar


12. PARTIDO APRISTA PERUANO 

Candidato presidencial: Enrique Valderrama Peña

Candidata primera vicepresidencia: María Inés Valdivia Acuña

Candidato segunda vicepresidencia: Lucio Antonio Vásquez Sánchez


13. PARTIDO CÍVICO OBRAS

Candidato presidencial: Ricardo Belmont Cassinelli

Candidato primera vicepresidencia: Daniel Hugo Barragan Coloma

Candidata segunda vicepresidencia: Dina Irena Hancco Hancco


14. PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE- PERÚ

Candidato presidencial: Napoleón Becerra García

Candidato primera vicepresidencia: Winston Clemente Huamán Henriquez

Candidata segunda vicepresidencia: Nélida Juliana Cuayla Cuayla


15. PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO

Candidato presidencial: Jorge Nieto Montesinos

Candidata primera vicepresidencia: Susana Matute Charun

Candidato segunda vicepresidencia: Carlos David Caballero León


16. PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ

Candidato presidencial: Charlie Carrasco Salazar

Candidata primera vicepresidencia: María Edith Paredes Verdy

Candidato segunda vicepresidencia: Wilbert Gabino Segovia Quin


17. PARTIDO DEMÓCRATA VERDE
Candidato presidencial: Alex Gonzáles 

Candidato primera vicepresidencia: Maritza del Carmen Rosario Milagros Sanchez Perales

Candidato segunda vicepresidencia: Felix Medardo Murazzo Carrillo 


18. PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL

Candidato presidencial: Armando Massé 

Candidato primera vicepresidencia: Virgilio Acuña 

Candidata segunda vicepresidencia: Lydia Lourdes Diaz Pablo 


19. PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ 

Candidato presidencial: George Forsyth Sommer 

Candidata primera vicepresidencia: Johanna Gabriela Lozada Baldwin

Candidato segunda vicepresidencia: Herbe Olave Ugarte


20. PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA

Candidato presidencial: Fernando Olivera 

Candidata primera vicepresidencia: Elizabeth Maria del Rosario Leon Chinchay

Candidato segunda vicepresidencia: Carlos Ricardo Cuaresma Sanchez 


21. PARTIDO MORADO

Candidato presidencial: Mesías Guevara 

Candidato primera vicepresidencia: Heber Cueva Escobedo

Candidata segunda vicepresidencia: Marisol Yolanda Liñan Solis 


22. PARTIDO PAÍS PARA TODOS 

Candidato presidencial: Carlos Alvarez 

Candidata primera vicepresidencia: María Cristina Chambizea Reyes

Candidato segunda vicepresidencia: Diego Edgar Guevara Vivanco


23. PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ

Candidato presidencial: Herbert Caller

Candidata primera vicepresidencia: Rossana Montes

Candidato segunda vicepresidencia:Jorge Aquiles Carcovich 


24. PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR

Candidato presidencial: Yonhy Lescano Ancieta

Candidata primera vicepresidencia: Carmela Silene Salazar Jauregui

Candidata segunda vicepresidencia: Vanessa Rubith Lazo Valles


25. PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA

Candidato presidencial: Wolfgang Grozo

Candidata primera vicepresidencia: Bertha Azabache Miranda

Candidata segunda vicepresidencia: Rosa Cecilia Rugel Parrales


26. PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE

Candidato presidencial: Vladimir Cerrón

Candidato primera vicepresidencia: Flavio Cruz Mamani

Candidata segunda vicepresidencia: Bertha Rojas


27. PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN

Candidato presidencial: Francisco Diez Canseco Távara 

Candidato primera vicepresidencia: Roberto Koster Jáuregui

Candidata segunda vicepresidencia: Clara Amelia Quispe Torres


28. PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO

Candidato presidencial: Mario Vizcarra

Candidato primera vicepresidencia: Carlos Illanes

Candidata segunda vicepresidencia: Judith Carla Mendoza


29. PARTIDO POLÍTICO PRIN

Candidato presidencial: Walter Chirinos 

Candidato primera vicepresidencia: Julio Alberto Vega Ybañez

Candidata segunda vicepresidencia: Mayra Lizeth Vargas Gil


30. PARTIDO SÍ CREO

Candidato presidencial: Carlos Espá

Candidato primera vicepresidencia: Alejandro Santa María Silva

Candidata segunda vicepresidencia: Melitza Yanzich Villagarcía


31. PARTIDO PERÚ MODERNO

Candidato presidencial: Carlos Jaico

Candidato primera vicepresidencia: Miguel Almenara

Candidata segunda vicepresidencia: Luz Verónica Quispe


32. PARTIDO PODEMOS PERÚ

Candidato presidencial: José Luna Gálvez

Candidata primera vicepresidencia: Cecilia García Rodríguez

Candidato segunda vicepresidencia: Raúl Noblecilla   


33. PARTIDO PRIMERO LA GENTE - COMUNIDAD, ECOLOGÍA, LIBERTAD Y PROGRESO

Candidato presidencial: Marisol Pérez Tello

Candidato primera vicepresidencia: Raúl Molina Martínez

Candidato segunda vicepresidencia: Manuel Ato del Avellanal Carrera 


34. PARTIDO PROGRESEMOS 

Candidato presidencial: Paul Jaimes

Candidato primera vicepresidencia: Mónica Margot Guillén Tuanama

Candidato segunda vicepresidencia: Jorge Luis Caloggero Encina


35. RENOVACIÓN POPULAR

Candidato presidencial: Rafael López Aliaga

Candidata primera vicepresidencia: Norma Yarrow Lumbreras

Candidato segunda vicepresidencia: Jhon Ramos Mapica


36. SALVEMOS AL PERÚ * [Se registró un empate en la votación de ambas listas]

Candidato presidencial: Mariano Gonzáles 

Candidato primera vicepresidencia: Wilbert Portugal 

Candidato segunda vicepresidencia: Katherine Ramírez 


Candidato presidencial:  Antonio Ortiz Villano

Candidato primera vicepresidencia:  Jaime José Eduardo Freundt López

Candidato segunda vicepresidencia:  Giovanna Angela Demurtas Moya 


37. UN CAMINO DIFERENTE

Candidata presidencial: Rosario Fernández Bazán

Candidato primera vicepresidencia: César Arturo Fernández Bazán

Candidato segunda vicepresidencia:  Anita María Carnero Paredes de Gonza

EP225 | INFORMES | Elecciones 2026: famosos y figuras del entretenimiento buscan llegar al poder

En las elecciones generales 2026, la política peruana suma la presencia de figuras del espectáculo, entretenimiento, el deporte y la comunicación, quienes buscan llegar al Congreso e incluso competir por la presidencia. Conozca todos los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
