Elecciones 2026: ¿cuáles son las fechas clave que siguen en el cronograma electoral?

El cronograma electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026 -que se realizarán el próximo 12 de abril- no se detiene. Culminada la etapa de elecciones primarias (proceso en el que las 39 organizaciones políticas habilitadas eligieron a sus candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino), el calendario continúa con fechas claves para los partidos, las autoridades y el electorado.

En esta nueva fase del proceso electoral, se activan los plazos para la proclamación de resultados, la publicación oficial del padrón electoral, la inscripción de fórmulas y listas, entre otros procedimientos. Todo ocurre dentro de un calendario ajustado que marcará las próximas semanas. A continuación, te contamos las fechas que vienen.

Las fechas claves que se vienen:

13 de diciembre de 2025: es la fecha límite para la aprobación del padrón electoral definitivo para las Elecciones Generales 2026, a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

15 de diciembre de 2025: Fecha límite para que el JNE proclame los resultados de las elecciones primarias comunicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

19 de diciembre de2025: Es la fecha anunciada por el JNE para presentar los resultados de la auditoría sobre la posible implementación del voto digital.

23 de diciembre del 2025: Fa fecha límite para que los organizaciones políticas presenten las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de sus candidatos.

Otras fechas en el 2026

En el 2026, el proceso electoral entra en su recta final de cara a los comicios generales. Desde el sorteo de miembros de mesa hasta la resolución final de tachas y la inscripción definitiva de candidaturas, cada fecha marca un paso clave en la organización de las Elecciones Generales 2026. A continuación, un repaso de las fechas que guiarán los primeros meses del año.

1 de febrero: Es el plazo máximo para el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026.

11 de febrero: Fecha límite para renuncia de candidatos y retiro de listas.

13 de marzo: Plazo máximo para resolver apelaciones sobre exclusión y tachas de candidatos.

14 de marzo: Fecha límite para que las candidaturas queden inscritas.

12 de abril: Día de las Elecciones Generales 2026.

7 de junio: Fecha prevista para la realización de una eventual segunda vuelta presidencial, de ser necesaria.