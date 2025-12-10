Últimas Noticias
Elecciones 2026: ¿cuáles son las fechas clave que siguen en el cronograma electoral?

Elecciones 2026: ¿cuáles son las fechas clave que siguen en el cronograma electoral?
Concluido el proceso de elecciones primarias, el camino hacia los comicios 2026 entra en una nueva etapa. Estas son las fechas que partidos políticos, autoridades y la ciudadanía deben tener en cuenta rumbo a los comicios que se realizarán el próximo 12 de abril.

El cronograma electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026 -que se realizarán el próximo 12 de abril- no se detiene. Culminada la etapa de elecciones primarias (proceso en el que las 39 organizaciones políticas habilitadas eligieron a sus candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino), el calendario continúa con fechas claves para los partidos, las autoridades y el electorado.

En esta nueva fase del proceso electoral, se activan los plazos para la proclamación de resultados, la publicación oficial del padrón electoral, la inscripción de fórmulas y listas, entre otros procedimientos. Todo ocurre dentro de un calendario ajustado que marcará las próximas semanas. A continuación, te contamos las fechas que vienen.

Las fechas claves que se vienen: 

13 de diciembre de 2025: es la fecha límite para la aprobación del padrón electoral definitivo para las Elecciones Generales 2026, a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

15 de diciembre de 2025: Fecha límite para que el JNE proclame los resultados de las elecciones primarias comunicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

19 de diciembre de2025: Es la fecha anunciada por el JNE para presentar los resultados de la auditoría sobre la posible implementación del voto digital.

23 de diciembre del 2025: Fa fecha límite para que los organizaciones políticas presenten las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de sus candidatos

Otras fechas en el 2026

En el 2026, el proceso electoral entra en su recta final de cara a los comicios generales. Desde el sorteo de miembros de mesa hasta la resolución final de tachas y la inscripción definitiva de candidaturas, cada fecha marca un paso clave en la organización de las Elecciones Generales 2026. A continuación, un repaso de las fechas que guiarán los primeros meses del año.

1 de febrero: Es el plazo máximo para el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026. 

11 de febrero: Fecha límite para renuncia de candidatos y retiro de listas.

13 de marzo: Plazo máximo para resolver apelaciones sobre exclusión y tachas de candidatos.

14 de marzo: Fecha límite para que las candidaturas queden inscritas.

12 de abril: Día de las Elecciones Generales 2026.

7 de junio: Fecha prevista para la realización de una eventual segunda vuelta presidencial, de ser necesaria.

El poder en tus manos

EP225 | INFORMES | Elecciones 2026: famosos y figuras del entretenimiento buscan llegar al poder

En las elecciones generales 2026, la política peruana suma la presencia de figuras del espectáculo, entretenimiento, el deporte y la comunicación, quienes buscan llegar al Congreso e incluso competir por la presidencia. Conozca todos los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
El Poder en tus Manos elecciones 2026 cronograma electoral JNE elecciones generales

