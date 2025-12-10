"No se han respetado las decisiones que se han tomado a la interna", señala especialista en temas electorales

“Las organizaciones políticas han tenido la obligación completa al 100% de ver sus filtros internos”, indicó. | Fuente: RPP

La abogada especialista el derecho electoral Silvia Guevara se pronunció sobre las elecciones primarias realizadas recientemente a nivel nacional y precisó que, tras el término del proceso, se han evidenciado situaciones en las que se ha vulnerado la voluntad de los propios militantes.

Al respecto, la experta señaló que el escenario ya se preveía complejo debido a la gran cantidad de partidos -39 en total-, pero la situación se agravó porque la mayoría optó por el mecanismo de elección a través de delegados, modalidad que calificó como la "menos democrática".

“A la fecha, además de una modalidad menos democrática, tenemos que no se han respetado incluso las decisiones que se han tomado a la interna. Por ejemplo, el caso de Acción Popular, que sabemos que ahora es materia de cuestionamiento”, dijo en Ampliación de Noticias.

Cumplir con el umbral, no con la democracia

La especialista explicó que el requisito del umbral del 10 % de participación -necesario para validar el proceso- terminó condicionando el comportamiento de los partidos. Según indicó, muchas organizaciones se limitaron a cumplir con este mínimo legal en lugar de fomentar una participación real.

“Hemos visto que, en algunos de ellos, de los 53 (delegados) han votado 30. Entonces ha habido situaciones donde solamente se ha visto el cumplimiento nada más de cumplir el umbral y hay otras situaciones de cuestionamiento a nivel del tema democrático”, detalló.

Sin filtros previos del JNE

Otro punto crítico abordado es la falta de filtros externos en esta etapa inicial. A diferencia de procesos anteriores, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no revisó las hojas de vida de los precandidatos antes de las internas, transfiriendo toda la responsabilidad a los propios partidos.

“Las organizaciones políticas han tenido la obligación completa al 100 % de ver sus filtros internos”, indicó.

Guevara aclaró que la intervención del JNE se dará recién en la etapa de inscripción de listas ante los Jurados Electorales Especiales, cuyo plazo máximo vence el 23 de diciembre. Antes de eso, el ente electoral deberá proclamar los resultados oficiales de las primarias este 15 de diciembre.

Sobre la supervisión, precisó que la ONPE participó en la vigilancia de la votación directa del 30 de noviembre y en la segunda etapa de la modalidad de delegados, realizada el pasado 7 de diciembre.

¿Cómo se resuelven los vicios?

Finalmente, explicó que los problemas surgidos, como en Acción Popular, deben resolverse primero vía impugnaciones internas. Sin embargo, si persisten los vicios, estos serán materia de pronunciamiento por parte de las autoridades electorales al momento de solicitar la inscripción formal de las listas.