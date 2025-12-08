Elecciones 2026: estos son los candidatos a la presidencia elegidos en primarias vía afiliados y delegados

Este domingo, 37 organizaciones políticas —34 partidos y 3 alianzas electorales— llevaron a cabo sus elecciones primarias bajo la modalidad de delegados, organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Este proceso determinó a los candidatos para la Presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento Andino, con la participación de 1 206 delegados en 77 mesas de sufragio distribuidas en 31 locales de votación en 30 distritos del país.
Entre los electos destacan figuras como Keiko Fujimori por Fuerza Popular y César Acuña por Alianza para el Progreso, entre otros, en un evento que marca el inicio formal de la carrera hacia las elecciones generales de 2026.
El pasado domingo, 30 de noviembre, los partidos Renovación Popular y Apra ya habían elegido a sus candidados en elecciones primarias vía afiliados (un militante un voto), resultando ganadores Rafael López Aliaga y Enrique Valderrama, respectivamente.
La ONPE instaló 14 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) para conducir los comicios de manera presencial entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. de este domingo.
Pablo Hartill, vocero de la ONPE, informó en RPP que 1 134 de los 1 206 delegados que sufragarán este domingo se encuentran en Lima Metropolitana.
El 15 de diciembre es la fecha final en la que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá proclamar los resultados de este proceso, y hasta el 23 de diciembre, las organizaciones deberán completar sus listas y presentarlas ante el Jurado Electoral Especial (JEE).
De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), las agrupaciones debían obtener el 10 % de votos válidos de los delegados electos para continuar en el proceso electoral.
Partidos y alianzas participantes
Las 37 organizaciones políticas que participaron en las primarias vía delegados incluyen 34 partidos y 3 alianzas electorales. Entre los partidos figuran Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País - Partido de Integración Social, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Morado, Partido Político Nacional Perú Libre, Podemos Perú y otros como Partido del Buen Gobierno, Partido Democrático Somos Perú y Partido Frente de la Esperanza 2021.
Las alianzas electorales son Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad.
En Lima Metropolitana y el Callao, se habilitaron locales como IE Emblemática Melitón Carbajal, IE Argentina, IE Nuestra Señora de Guadalupe, IE Emblemático Alfonso Ugarte, IE Teresa Gonzales de Fanning- primaria y, en el Callao, I.E 5005 Generalísimo don José de San Martín.
Candidatos presidenciales electos
A continuación, se detalla la lista de candidatos presidenciales elegidos en este proceso, según los resultados de las primarias vía delegados:
Alianzas:
Alianza Fuerza y Libertad: Fiorella Molinelli
Alianza Venceremos: Ronald Atencio
Alianza Unidad Nacional: Roberto Chiabra
Partidos:
Elección vía delegados:
Partido Fe en el Perú: Álvaro Paz de la Barra
Partido Patriótico del Perú: Herbert Caller
Partido Sí Creo: Carlos Espa
Partido Un Camino Diferente: Rosario Fernández
Partido Primero La Gente: Marisol Pérez Tello
Partido Alianza Para el Progreso: César Acuña
Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont
Partido de los Trabajadores y Emprendedores: Napoleón Becerra
Partido Morado: Mesías Guevara
Partido Demócrata Verde: Alex Gonzáles
Partido Fuerza Popular: Keiko Fujimori
Partido Avanza País: José Williams
Partido del Buen Gobierno: Jorge Nieto
Partido Demócrata Unido Perú: Charlie Carrasco
Partido Democrático Federal: Armando Massé
Partido Cooperación Popular: Yonhy Lescano
Partido Integridad Democrática: Wolfgang Grozo
Partido Perú Moderno: Carlos Jaico
Partido Ahora Nación: Alfonso López Chau
Partido Juntos por el Perú: Roberto Sánchez
Partido Libertad Popular: Rafael Belaunde
Partido Somos Perú: George Forsyth
Partido Frente de la Esperanza 2021: Fernando Olivera
Partido País para Todos: Carlos Álvarez
Partido Perú Libre: Vladimir Cerrón
Partido Perú Acción: Francisco Diez Canseco
Partido Perú Primero: Mario Vizcarra
Partido Principio: Walter Chirinos
Partido Podemos Perú: José Luna Gálvez
Partido Acción Popular: Alfredo Barnechea
Partido Salvemos al Perú: Antonio Ortiz/Mariano González (aún por definir)
Partido Progresemos: Paul Davis Jaimes Blanco
Partido PRIN: Walter Chirinos Purizaga
Elección vía afiliados:
Partido Renovación Popular: Rafael López Aliaga
Partido Aprista Peruano: Enrique Valderrama
Próximos pasos en el calendario electoral
Tras las primarias, las organizaciones políticas enfrentan plazos clave. El JNE proclamará los resultados finales el 15 de diciembre, y las listas definitivas deben presentarse ante el JEE hasta el 23 de diciembre, consolidando así las candidaturas para las elecciones generales de 2026.