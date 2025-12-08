Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Elecciones 2026: estos son los candidatos a la presidencia elegidos en primarias vía afiliados y delegados

| Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El 15 de diciembre es la fecha final en la que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá proclamar los resultados de este proceso, y hasta el 23 de diciembre, las organizaciones deberán completar sus listas y presentarlas ante el Jurado Electoral Especial (JEE).

Este domingo, 37 organizaciones políticas —34 partidos y 3 alianzas electorales— llevaron a cabo sus elecciones primarias bajo la modalidad de delegados, organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Este proceso determinó a los candidatos para la Presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento Andino, con la participación de 1 206 delegados en 77 mesas de sufragio distribuidas en 31 locales de votación en 30 distritos del país.

Entre los electos destacan figuras como Keiko Fujimori por Fuerza Popular y César Acuña por Alianza para el Progreso, entre otros, en un evento que marca el inicio formal de la carrera hacia las elecciones generales de 2026.

El pasado domingo, 30 de noviembre, los partidos Renovación Popular y Apra ya habían elegido a sus candidados en elecciones primarias vía afiliados (un militante un voto), resultando ganadores Rafael López Aliaga y Enrique Valderrama, respectivamente.  

La ONPE instaló 14 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) para conducir los comicios de manera presencial entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. de este domingo.

Pablo Hartill, vocero de la ONPE, informó en RPP que 1 134 de los 1 206 delegados que sufragarán este domingo se encuentran en Lima Metropolitana. 

El 15 de diciembre es la fecha final en la que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá proclamar los resultados de este proceso, y hasta el 23 de diciembre, las organizaciones deberán completar sus listas y presentarlas ante el Jurado Electoral Especial (JEE).

De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), las agrupaciones debían obtener el 10 % de votos válidos de los delegados electos para continuar en el proceso electoral.

Partidos y alianzas participantes

Las 37 organizaciones políticas que participaron en las primarias vía delegados incluyen 34 partidos y 3 alianzas electorales. Entre los partidos figuran Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País - Partido de Integración Social, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Morado, Partido Político Nacional Perú Libre, Podemos Perú y otros como Partido del Buen Gobierno, Partido Democrático Somos Perú y Partido Frente de la Esperanza 2021.

Las alianzas electorales son Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad.

En Lima Metropolitana y el Callao, se habilitaron locales como IE Emblemática Melitón Carbajal, IE Argentina, IE Nuestra Señora de Guadalupe, IE Emblemático Alfonso Ugarte, IE Teresa Gonzales de Fanning- primaria y, en el Callao, I.E 5005 Generalísimo don José de San Martín.

Candidatos presidenciales electos

A continuación, se detalla la lista de candidatos presidenciales elegidos en este proceso, según los resultados de las primarias vía delegados:

Alianzas:

Alianza Fuerza y Libertad: Fiorella Molinelli 

Alianza Venceremos: Ronald Atencio  

Alianza Unidad Nacional: Roberto Chiabra  

Partidos:

Elección vía delegados:

Partido Fe en el Perú: Álvaro Paz de la Barra  

Partido Patriótico del Perú: Herbert Caller  

Partido Sí Creo: Carlos Espa  

Partido Un Camino Diferente: Rosario Fernández  

Partido Primero La Gente: Marisol Pérez Tello  

Partido Alianza Para el Progreso: César Acuña  

Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont  

Partido de los Trabajadores y Emprendedores: Napoleón Becerra  

Partido Morado: Mesías Guevara  

Partido Demócrata Verde: Alex Gonzáles  

Partido Fuerza Popular: Keiko Fujimori  

Partido Avanza País: José Williams  

Partido del Buen Gobierno: Jorge Nieto  

Partido Demócrata Unido Perú: Charlie Carrasco  

Partido Democrático Federal: Armando Massé  

Partido Cooperación Popular: Yonhy Lescano  

Partido Integridad Democrática: Wolfgang Grozo  

Partido Perú Moderno: Carlos Jaico  

Partido Ahora Nación: Alfonso López Chau  

Partido Juntos por el Perú: Roberto Sánchez  

Partido Libertad Popular: Rafael Belaunde  

Partido Somos Perú: George Forsyth  

Partido Frente de la Esperanza 2021: Fernando Olivera  

Partido País para Todos: Carlos Álvarez  

Partido Perú Libre: Vladimir Cerrón  

Partido Perú Acción: Francisco Diez Canseco  

Partido Perú Primero: Mario Vizcarra  

Partido Principio: Walter Chirinos  

Partido Podemos Perú: José Luna Gálvez  

Partido Acción Popular: Alfredo Barnechea  

Partido Salvemos al Perú: Antonio Ortiz/Mariano González (aún por definir)

Partido Progresemos: Paul Davis Jaimes Blanco  

Partido PRIN: Walter Chirinos Purizaga

Elección vía afiliados:

Partido Renovación Popular: Rafael López Aliaga  

Partido Aprista Peruano: Enrique Valderrama  

Próximos pasos en el calendario electoral

Tras las primarias, las organizaciones políticas enfrentan plazos clave. El JNE proclamará los resultados finales el 15 de diciembre, y las listas definitivas deben presentarse ante el JEE hasta el 23 de diciembre, consolidando así las candidaturas para las elecciones generales de 2026.


Te recomendamos
El poder en tus manos

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Elecciones 2026 Elecciones primarias

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA