Elecciones 2026: estos son los candidatos a la presidencia elegidos en primarias vía afiliados y delegados

El 15 de diciembre es la fecha final en la que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá proclamar los resultados de este proceso, y hasta el 23 de diciembre, las organizaciones deberán completar sus listas y presentarlas ante el Jurado Electoral Especial (JEE).

Este domingo, 37 organizaciones políticas —34 partidos y 3 alianzas electorales— llevaron a cabo sus elecciones primarias bajo la modalidad de delegados, organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Este proceso determinó a los candidatos para la Presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento Andino, con la participación de 1 206 delegados en 77 mesas de sufragio distribuidas en 31 locales de votación en 30 distritos del país.

Entre los electos destacan figuras como Keiko Fujimori por Fuerza Popular y César Acuña por Alianza para el Progreso, entre otros, en un evento que marca el inicio formal de la carrera hacia las elecciones generales de 2026.

El pasado domingo, 30 de noviembre, los partidos Renovación Popular y Apra ya habían elegido a sus candidados en elecciones primarias vía afiliados (un militante un voto), resultando ganadores Rafael López Aliaga y Enrique Valderrama, respectivamente.

La ONPE instaló 14 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) para conducir los comicios de manera presencial entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. de este domingo.

Pablo Hartill, vocero de la ONPE, informó en RPP que 1 134 de los 1 206 delegados que sufragarán este domingo se encuentran en Lima Metropolitana.

El 15 de diciembre es la fecha final en la que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá proclamar los resultados de este proceso, y hasta el 23 de diciembre, las organizaciones deberán completar sus listas y presentarlas ante el Jurado Electoral Especial (JEE).



De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), las agrupaciones debían obtener el 10 % de votos válidos de los delegados electos para continuar en el proceso electoral.



Partidos y alianzas participantes



Las 37 organizaciones políticas que participaron en las primarias vía delegados incluyen 34 partidos y 3 alianzas electorales. Entre los partidos figuran Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País - Partido de Integración Social, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Morado, Partido Político Nacional Perú Libre, Podemos Perú y otros como Partido del Buen Gobierno, Partido Democrático Somos Perú y Partido Frente de la Esperanza 2021.



Las alianzas electorales son Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad.



En Lima Metropolitana y el Callao, se habilitaron locales como IE Emblemática Melitón Carbajal, IE Argentina, IE Nuestra Señora de Guadalupe, IE Emblemático Alfonso Ugarte, IE Teresa Gonzales de Fanning- primaria y, en el Callao, I.E 5005 Generalísimo don José de San Martín.



Candidatos presidenciales electos



A continuación, se detalla la lista de candidatos presidenciales elegidos en este proceso, según los resultados de las primarias vía delegados:



Alianzas:

Alianza Fuerza y Libertad: Fiorella Molinelli

Alianza Venceremos: Ronald Atencio

Alianza Unidad Nacional: Roberto Chiabra

Partidos:

Elección vía delegados:

Partido Fe en el Perú: Álvaro Paz de la Barra



Partido Patriótico del Perú: Herbert Caller



Partido Sí Creo: Carlos Espa



Partido Un Camino Diferente: Rosario Fernández



Partido Primero La Gente: Marisol Pérez Tello



Partido Alianza Para el Progreso: César Acuña



Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont



Partido de los Trabajadores y Emprendedores: Napoleón Becerra



Partido Morado: Mesías Guevara



Partido Demócrata Verde: Alex Gonzáles



Partido Fuerza Popular: Keiko Fujimori



Partido Avanza País: José Williams



Partido del Buen Gobierno: Jorge Nieto



Partido Demócrata Unido Perú: Charlie Carrasco



Partido Democrático Federal: Armando Massé



Partido Cooperación Popular: Yonhy Lescano



Partido Integridad Democrática: Wolfgang Grozo



Partido Perú Moderno: Carlos Jaico



Partido Ahora Nación: Alfonso López Chau



Partido Juntos por el Perú: Roberto Sánchez



Partido Libertad Popular: Rafael Belaunde



Partido Somos Perú: George Forsyth



Partido Frente de la Esperanza 2021: Fernando Olivera



Partido País para Todos: Carlos Álvarez



Partido Perú Libre: Vladimir Cerrón



Partido Perú Acción: Francisco Diez Canseco



Partido Perú Primero: Mario Vizcarra



Partido Principio: Walter Chirinos



Partido Podemos Perú: José Luna Gálvez



Partido Acción Popular: Alfredo Barnechea



Partido Salvemos al Perú: Antonio Ortiz/Mariano González (aún por definir)



Partido Progresemos: Paul Davis Jaimes Blanco



Partido PRIN: Walter Chirinos Purizaga

Elección vía afiliados:

Partido Renovación Popular: Rafael López Aliaga

Partido Aprista Peruano: Enrique Valderrama

Próximos pasos en el calendario electoral



Tras las primarias, las organizaciones políticas enfrentan plazos clave. El JNE proclamará los resultados finales el 15 de diciembre, y las listas definitivas deben presentarse ante el JEE hasta el 23 de diciembre, consolidando así las candidaturas para las elecciones generales de 2026.