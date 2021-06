Óscar Vidarte`, especialista en relaciones internacionales. | Fuente: RPP

El analista internacional Óscar Vidarte consideró que el Gobierno de Francisco Sagasti no debería solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) la realización de una auditoría de la segunda vuelta presidencial.



"No existen las condiciones para que el Gobierno peruano, debido a que una candidata está hablando de fraude con poco nivel probatorio, pueda decidir algo al margen de la legalidad. Me parece que el Perú no está en la situación de Bolivia (en referencia al proceso electoral de 2019 en el país andino)", dijo en una entrevista con RPP.



A ojos del profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), para plantear la medicación técnica de la entidad con sede en Estados Unidos deben existir "circunstancias muy especiales"; es decir, que se constate, por ejemplo, que se cometieron irregularidades durante los comicios, algo que, a su juicio, no ha ocurrido.



"A diferenciarse del caso boliviano, la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea y sus observadores, Canadá y muchos países han reconocido que las elecciones peruanas son libres, justas, democráticas, asequibles e incluso un ejemplo de democracia en la región", sostuvo.



GENERARÍA UN "ANTECEDENTE NEFASTO PARA EL PERÚ"

De acuerdo con Óscar Vidarte, la realización de una auditoría internacional generaría "una consecuencia negativa para el país", "ya que en el futuro cualquier perdedor en alguna elección podría solicitar este tipo de mecanismos al margen de la legalidad, con lo cual la importancia que tienen los Jurados Especiales Electorales sería menor".



"No estamos en circunstancias para que el Gobierno lleve a cabo un acuerdo de esa naturaleza [con la OEA], generando, además, un antecedente nefasto para el Perú para futuras elecciones", remarcó.



La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, entregó hoy en mesa de partes de Palacio de Gobierno una carta al presidente Francisco Sagasti en la que solicita la realización de una auditoría internacional a las elecciones de segunda vuelta.

Suscríbete a nuestros newsletters

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.