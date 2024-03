Representante de cadenas de boticas: “obligar al privado no es la solución al acceso a salud pública”

Elizabeth Cavero, gerente general de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (Anacab), se refirió a la iniciativa del Ejecutivo de asegurar la obligatoriedad de la venta de medicamentos genéricos en boticas y farmacias a nivel nacional.

Esto, a raíz de que el decreto de urgencia que promovía la comercialización de estos fármacos venciera el último 25 de febrero sin que el Ministerio de Salud (Minsa) -hasta la fecha- emita una prórroga.

No obstante, el ministro del sector, César Vásquez, anunció que en las próximas horas el Ejecutivo presentará un proyecto de ley que fijará un porcentaje mínimo para un stock diario de medicamentos genéricos en las distintas boticas y farmacias.

Al respecto, la representante de Anacab indicó que una verdadera política “que solucione el problema del acceso a la salud” no pasa por los privados, sino “por el sector público".

En ese sentido, afirmó que el deber del Gobierno es abastecer las 9 000 farmacias, distribuidas en hospitales y postas de salud, pertenecientes al Estado.

“Esta no es la solución de la salud pública. Obligar al privado, que está solamente en el 40 % de los distritos del Perú, no es la solución. El 60 % de distritos del país no tiene ni una farmacia ni una botica privada”, señaló en el programa Nunca es tarde de RPP.

Pide tranquilidad a la población

Asimismo, aseguró que las empresas ofrecen “muchos más [medicamentos] genéricos que lo que el decreto que venció en febrero obligaba”.

“Siempre ha sido una política de las farmacias y boticas en el país ofrecer genérico”, aseveró.

“Las empresas tienen que hacer lo que es eficiente para ellas en el mercado; sin embargo, entendemos la preocupación del ministro”, manifestó Cavero.

A ello, añadió que “la única manera de hacer una buena norma es escuchando a los diferentes actores” involucrados en la industria del medicamento.

Por último, pidió tranquilidad a la población y aseguró que las cadenas de boticas seguirán vendiendo fármacos “a pesar de que ya no tienen la obligación”.

“Los genéricos están, siempre han estado y se siguen ofreciendo”, finalizó.