Rosario Sasieta, ministra de la Mujer, asegura apoyo del Estado para Celia Capira. | Fuente: Andina/RPP

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, se pronunció sobre el caso de Celia Capira, quien denunció que esta madrugada quemaron sus dos vehículos y envenenaron a sus mascotas frente a su vivienda, en el distrito arequipeño de Alto Selva Alegre.

La titular del MIMP señaló que su cartera está llevando a cabo una indagación sobre los hechos y brindando apoyo a Celia Capira y su familia.

"Vamos a resolver y vamos a llegar hasta el final de las investigaciones para saber quién te hizo esto. Tú representas para mí todo lo que es el Perú... El Estado no va a estar de perfil, el Estado no te va a abandonar", aseguró en entrevista con Nada Está Dicho por RPP Noticias.

"Lamento mucho todo lo que te ha estado pasando. Quiero que vuelva la paz a tu hogar, y como ministra de la Mujer voy a encargarme de articularlo", añadió.

Nueva denuncia

Celia Capira denunció en RPP Noticias que se despertó la madrugada de este viernes y alcanzó a ver cómo sus automóviles se incendiaban.

“No podía creerlo, vi el fuego y me asusté. Luego toqué la sirena que tengo en mi casa para pedir ayuda a mis vecinos. No me cabe en la cabeza lo ocurrido. De lo que estoy segura es de que fue provocado porque han matado a siete perros, de ellos, dos son mis mascotas”, dijo.

Capira señaló que en ese momento entró en shock y solo pensó en poner a buen refugio a sus tres menores hijos, mientras esperaba a que lleguen los bomberos para sofocar el incendio.

Ella insiste en que el siniestro fue provocado, por lo que pidió a las autoridades garantías para su vida.

Como se recuerda, el caso de Celia Capira conmovió al país cuando, el pasado 19 de julio, corrió tras la comitiva del presidente Martín Vizcarra pidiendo apoyo para su esposo, quien finalmente falleció víctima de la COVID-19.