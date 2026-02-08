Run Run, el zorro que conquistó al Perú, es padre: nacen sus crías en Cajamarca [FOTOS]

Una noticia que llena de esperanza y refuerza el mensaje de protección de la fauna silvestre: Run Run, el zorro andino que se convirtió en símbolo nacional tras ser rescatado del tráfico ilegal, se ha convertido en padre. El nacimiento de sus crías fue constatado oficialmente en las instalaciones de la Cooperativa Agraria Granja Porcón, en la región Cajamarca.

Especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) verificaron la presencia de al menos cuatro zorreznos, nacidos en una madriguera natural construida por Run Run y una hembra de su misma especie (Lycalopex culpaeus), denominada “Huanuqueña”. Las primeras observaciones permitieron visualizar a las crías asomándose tímidamente desde su refugio, confirmando un hecho inédito y altamente significativo para la conservación de esta especie.

Este nacimiento no solo marca un hito biológico, sino también un poderoso mensaje: la fauna silvestre puede recuperarse cuando se le brinda protección, respeto y condiciones adecuadas. Run Run, que alguna vez fue separado de su entorno natural y expuesto a la vida urbana, hoy representa una historia de supervivencia, adaptación y continuidad de la vida.

En ese sentido, la supervivencia se convierte en una forma de amor: amor expresado en el cuidado responsable, en la protección de los ciclos naturales y en el compromiso colectivo por garantizar el bienestar de la fauna silvestre. La historia de Run Run demuestra que cuando se actúa con conciencia, la vida encuentra la manera de seguir adelante.

“Desde el SERFOR destacamos este acontecimiento, el cual refuerza la importancia de no adquirir ni criar animales silvestres como mascotas, así como de denunciar el tráfico ilegal, una de las principales amenazas para la biodiversidad del país. Asimismo, es importante indicar que se viene realizando el seguimiento técnico correspondiente para garantizar el bienestar de las crías y de los ejemplares adultos”, indicó el Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre – Cajamarca del SERFOR, Cristhian Melendrez Castillo.

En el marco de San Valentín, el nacimiento de los zorreznos de Run Run nos recuerda que el amor también se expresa protegiendo la vida silvestre, permitiendo que las especies sigan su curso natural y asegurando un futuro más equilibrado para nuestros ecosistemas.

Run Run vuelve a enseñarle al Perú que cuidar la fauna silvestre es un acto de amor y responsabilidad colectiva.