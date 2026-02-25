Acceso principal a turística playa de Máncora continúa bloqueado debido a acumulación de lodo y piedras tras lluvias

Tres días después del temporal, el ingreso por el Bulevar de Artesanos luce desolado y cubierto de barro. Empresarios advierten pérdidas en hoteles y restaurantes mientras exigen maquinaria para rehabilitar la zona turística del balneario piurano.

El panorama en uno de los destinos turísticos más emblemáticos del norte peruano es crítico. El acceso principal a la playa de Máncora, situado en la Panamericana Norte junto al Bulevar de Artesanos, permanece intransitable debido a la densa acumulación de lodo y piedras tras las intensas precipitaciones registradas en la zona.

Esta situación ha transformado un lugar que usualmente desborda de visitantes en un escenario vacío, donde el riesgo de accidentes es latente para quienes intentan cruzar la vía hacia la orilla.



RPP constató que la acumulación de sedimento alcanza niveles que dificultan incluso el desplazamiento a pie, ya que en diversos tramos se han formado huecos donde hay riesgo de hundirse hasta unos 10 a 15 centímetros.

La falta de intervención inmediata ha provocado que el icónico punto de las letras de Máncora, parada obligatoria para las fotografías de los veraneantes, se encuentre rodeado de escombros y barro, reflejando el estado de abandono tras tres días de ocurrida la emergencia.



Impacto económico y cancelaciones en el sector turismo



La crisis de infraestructura ha golpeado severamente la economía local. El sector hotelero ya reporta una ola de cancelaciones y solicitudes de devolución de dinero por parte de huéspedes que han decidido no viajar ante el estado del balneario.

Los establecimientos gastronómicos y centros de esparcimiento nocturno, como discotecas y restaurantes situados frente al mar, lucen completamente vacíos en una temporada que debería ser de alta afluencia. Las mesas instaladas cerca de la arena permanecen sin clientes, mientras la incertidumbre crece entre los propietarios.



Los comerciantes locales han manifestado que, a pesar de las dificultades climáticas, el balneario sigue recibiendo visitantes a través de rutas alternativas, por lo que instan a los turistas a no abandonar el destino.

Sin embargo, reconocen que la imagen actual del ingreso principal es un factor disuasivo que requiere atención urgente por parte de las autoridades locales y regionales.



La recuperación de la zona turística se ve limitada por la carencia de recursos logísticos. Los empresarios y vecinos del sector han denunciado la falta de apoyo con maquinaria pesada y cuadrillas de personal de limpieza que permitan retirar el barro acumulado, el cual ya empieza a mezclarse con basura en distintos puntos del acceso.