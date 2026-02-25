Lima es un horno: capital soportó temperatura récord no alcanzada en casi 30 años

Lima es un horno. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó que su estación en el distrito de La Molina, al este de la ciudad, reportó el martes una temperatura máxima de 34.5 °C, la más alta en lo que va del verano 2026 y un valor que no se alcanzaba en casi 30 años.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el organismo señaló que Lima no soportaba una temperatura tan alta desde el verano de 1998, “año marcado por un evento El Niño extraordinario”.

Al respecto, el Senamhi recordó que tiene activa hasta este miércoles una alerta en Lima y en gran parte de la costa peruana por temperaturas “de moderada a extrema intensidad”.



#ElDato #Senamhi #Minam En Lima, la estación meteorológica de La Molina registró una temperatura máxima de 34.5 °C, la más alta en lo que va del verano 2026 y un valor que no se alcanzaba desde 1998, año marcado por un evento El Niño extraordinario. pic.twitter.com/QJ82uLsbm5 — Senamhi (@Senamhiperu) February 25, 2026

¡Así no se puede ni dormir!

Las altas temperaturas no solo se están registrando durante el día, sino también durante las noches y madrugadas, dificultando el sueño de la mayoría de limeños.

En otro post en X, el Senamhi reportó que, durante la madrugada, el distrito de Carabayllo, al norte de la ciudad, reportó temperaturas próximas a los 27 °C, acompañadas de una incómoda sensación de bochorno.

En tanto, otras estaciones de Lima y Callao registraron temperaturas entre 23 °C y 26 °C, entre las 2:00 y las 4:00 a.m., detalló el ente estatal.

“Esta sensación de bochorno se debe a las elevadas temperaturas nocturnas y a la humedad generada por el ingreso de vientos del norte y del oeste”, explicó.

Para este miércoles, 25 de febrero, el Senamhi pronostica temperaturas máximas entre 30 °C y 35 °C en la costa norte, valores entre 29 °C y 32 °C en la costa centro y valores entre 28 °C y 36 °C en la costa sur.



#Infórmate #Senamhi #Minam En Lima, durante la madrugada el distrito de Carabayllo reportó una sensación térmica próxima a los 27 °C, conforme a lo anunciado.https://t.co/SChNTTXp5o#CuidateDelCalor Hidrátate, usa ropa ligera y holgada, y ventila la habitación. pic.twitter.com/GLZ4mZz70G — Senamhi (@Senamhiperu) February 25, 2026