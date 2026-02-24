Lima y gran parte de la costa en alerta por incremento de temperaturas “de moderada a extrema intensidad”

Las altas temperaturas golpearán varias regiones de la costa peruana. | Fuente: Andina

Lima, Callao y gran parte de la costa peruana se encuentran en alerta, por un incremento de temperaturas “de moderada a extrema intensidad”, reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En su página oficial, el organismo emitió una alerta roja para las regiones Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna.

“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante la tarde”, refirió el Senamhi.

La zona más afectada será la costa sur, específicamente las regiones Tacna y Moquegua, con temperaturas que bordearán los 37 grados centígrados.

La alerta roja del Senamhi estará en vigor hasta el miércoles, 25 de febrero, a las 23:59 horas.



Pronósticos del Senamhi para la costa peruana

Según los pronósticos del Senamhi, para este martes, 24 de febrero, se prevén temperaturas máximas entre 30 °C y 37 °C en la costa norte, valores entre 29 °C y 32 °C en la costa centro y valores entre 28 °C y 36 °C en la costa sur.

En tanto, para el miércoles, 25 de febrero, se esperan temperaturas máximas entre 30 °C y 35 °C en la costa norte, valores entre 29 °C y 32 °C en la costa centro y valores entre 28 °C y 36 °C en la costa sur.



¿A qué se debe este incremento de temperaturas?

El pasado fin de semana, el Senamhi emitió un comunicado en el que explicó que estas condiciones “están asociadas al incremento de la temperatura superficial del mar y al ligero debilitamiento de vientos del sur en el transcurso de la semana”.

Esto, apuntó el organismo, permitirá “una mayor disipación de la cobertura nubosa y la generación de un ambiente más cálido, especialmente en zonas alejadas del litoral”.

“Asimismo, la mayor nubosidad nocturna, sumada a una menor ventilación, favorecerá el aumento de las temperaturas nocturnas y una sensación de bochorno en algunos distritos, especialmente en los distritos más alejados del litoral”, refirió el Senamhi.

“No obstante, hacia la tarde y noche se presentará nubosidad con probabilidad de episodios de lluvia dispersa intermitente principalmente en distritos alejados del litoral. Asimismo, no se descartan episodios de ráfagas de viento hacia el atardecer”, añadió.