Senamhi advierte descenso de la temperatura nocturna en la sierra hasta el lunes 19

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que se presentará un descenso de la temperatura nocturna en la sierra entre el sábado 17 y el lunes 19 de junio.

De acuerdo con el Aviso N° 129 (nivel naranja), se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a los 40 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna.

"El sábado 17 de junio se prevén temperaturas cercanas a -6 °C en la sierra centro y valores inferiores a los -10 °C en localidades sobre los 4 000 m s. n. m. de la sierra sur", precisa el documento.

Además, el Senamhi informó que las regiones de posible afectación con el descenso de la temperatura están: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

#Aviso Entre el sábado 17 al lunes 19 de junio se presentará el descenso de la temperatura nocturna en la #Sierra. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a los 40 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna. https://t.co/ALhExxW1Ys pic.twitter.com/3CL2APToc1 — Senamhi (@Senamhiperu) June 15, 2023

"Vamos a tener bajas temperaturas de manera marcada"

La ingeniera Kelita Quispe, subdirectora de Predicción Meteorológica del Senamhi, precisó a TV Perú Noticias que las bajas temperaturas o heladas aún se mantienen en la zona altonandina.

"Estamos esperando descenso de temperatura en gran parte de la zona altoandina, sierra norte, sierra centro y sierra sur. Bajas temperaturas en zonas de sierra también se presetarán este fin de semana. Recueden que si bien el aviso metereológico tiene área amarilla y áreas naranjas también tiene áreas blancas. Esa región blanca no significa por si acaso que no va a pasar nada. Lo que significa que esa región blanca no va a presentar fenómenos muy adversos, significativos o muy fuertes como lo presentaría la zona amarilla o naranja", explicó.

Kelita Quispe aclaró que una vez acaba el periodo de lluvias en la sierra inicia el periodo de bajas temperaturas.

"Van a haber episodios donde vamos a tener bajas temperaturas de manera marcada tanto en la zona alto andina como en la selva por friajes. Sí este evento es un evento que puede durar tres días, cuatro días o cinco días y puede que en los próximos días se recupere un poco y pero luego otra vez podríamos tener episodios marcados por bajas temperaturas en la sierra", manifestó.

Recomendaciones de Indeci

Ante el aviso del Senamhi, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó tomar las medidas de prevención para cuidar la salud, como evitar la exposición al cambio brusco de temperatura, así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

Además, señaló que es necesario utilizar ropa de abrigo como chompas, guantes, gorros y proteger a niños y adultos mayores. En caso de presentarse alguna infección respiratoria, se debe evacuar inmediatamente hacia el centro de salud más cercano.



"Se sugiere además consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío y almacenar en un lugar seguro los alimentos y agua potable", indicó el Indeci.

Aumento de la humedad y sensación de frío en Lima

De otro lado, el geólogo Patricio Valderrama, exjefe del Senamhi, alertó sobre el aumento de la humedad y la sensación de frío en Lima y otras regiones, especialmente durante las mañanas y noches.

"Vuelven las mañanas superhúmedas, principalmente en la costa central y norte. Lima tendrá un promedio de 94 % de humedad relativa en las mañanas, lo que condiciona muchísimo la sensación de frío", indicó el miércoles 15 en el segmento Observatorio del Clima.



Para Patricio Valderrama es momento de "sacar la poderosa frazada tigre", porque en lo que va de junio y julio se presentarán "temporadas bastante frías, por lo menos en Lima y en la costa".