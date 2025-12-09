SENAMHI: Pronóstico del clima hoy martes 09 de diciembre 2025

¿Quién es el encargado de monitorear el clima en el Perú?

En el Perú, la institución encargada de monitorear, estudiar y emitir pronósticos del clima es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Este organismo analiza datos en tiempo real desde estaciones meteorológicas distribuidas en todo el territorio nacional, permitiendo evaluar cambios y tendencias en la atmósfera. Además, se apoya en tecnología satelital y modelos globales que complementan la vigilancia del clima.

El SENAMHI también tiene la responsabilidad de emitir alertas ante eventos meteorológicos severos, como lluvias intensas, friajes o periodos de calor extremo. Por ello, su trabajo es esencial para informar a la ciudadanía, autoridades y sectores productivos, evitando riesgos y contribuyendo a la planificación diaria y la gestión de desastres.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú 18° Nublado Día 20° • Noche 19° Máx./Min. 21°/18° Humedad 88% Índice UV 0 / Bajo Viento 7 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú 12° Mayormente despejado Día 20° • Noche 15° Máx./Min. 22°/11° Humedad 37% Índice UV 0 / Bajo Viento 7 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú 17° Muy nublado Día 20° • Noche 18° Máx./Min. 22°/16° Humedad 84% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú 7° Muy nublado Día 18° • Noche 11° Máx./Min. 21°/6° Humedad 42% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú 17° Parcialmente nublado Día 22° • Noche 19° Máx./Min. 24°/17° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 13 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú 18° Muy nublado Día 24° • Noche 23° Máx./Min. 30°/18° Humedad 83% Índice UV 0 / Bajo Viento 13 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú 9° Chubascos Día 16° • Noche 13° Máx./Min. 20°/9° Humedad 81% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Algunos chubascos Día 31° • Noche 27° Máx./Min. 33°/24° Humedad 95% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Chubascos Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 29°/23° Humedad 96% Índice UV 0 / Bajo Viento 2 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú 9° Muy nublado Día 16° • Noche 12° Máx./Min. 18°/8° Humedad 82% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú 15° Nublado Día 21° • Noche 16° Máx./Min. 24°/15° Humedad 80% Índice UV 0 / Bajo Viento 7 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú 16° Nublado Día 23° • Noche 20° Máx./Min. 28°/16° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Nublado Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 29°/23° Humedad 93% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú 16° Muy nublado Día 22° • Noche 19° Máx./Min. 24°/15° Humedad 79% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h