Áncash: hallan el cuerpo de la suboficial PNP que estaba desaparecida en Huaraz

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que, tras las labores de investigación y búsqueda realizadas por personal especializado, fue hallado el cuerpo de la suboficial PNP Marleni Martha Rucana Silvestre, de 27 años, en un sector agreste de Huaraz.



La joven había sido reportada desaparecida desde el pasado 21 de febrero, cuando salió en pleno horario laboral de su centro de trabajo, ubicado en el distrito de Taricá, en la provincia de Huaraz (región de Áncash).



Según las diligencias, cámaras de seguridad captaron a la suboficial abordando una camioneta roja que, presuntamente, sería propiedad del agente policial José Enrique Villafán Arteaga, de 52 años, quien fue detenido por este caso.



El vehículo fue posteriormente entregado en Lima por el hermano del intervenido a las autoridades para las pericias correspondientes. La camioneta registraba una orden de búsqueda y requisitoria vigente por el presunto delito de secuestro, por lo que fue incautada como parte de las investigaciones.



A través de su cuenta oficial en la red social X, la PNP detalló que Villafán Arteaga se encuentra actualmente con mandato de prisión preventiva por disposición judicial, mientras continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.



"Las acciones se desarrollan en coordinación con el Ministerio Público y las autoridades competentes, conforme al debido proceso", añadió la institución.