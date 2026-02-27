Presidenta del TC dice que la 'Ley Soto' es una normativa "proderechos fundamentales de los ciudadanos"

El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31751, llamada 'Ley Soto', norma que modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal para modificar la suspensión del plazo de prescripción.

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, defendió la sentencia que declara la constitucionalidad de la Ley 31751, conocida como 'Ley Soto', al afirmar que se trata de una normativa "proderechos fundamentales de los ciudadanos".

Durante una entrevista con el programa Las cosas como son, de RPP TV, rechazó las críticas que califican la ley como "procrimen" y sostuvo que se trata de una medida que garantizar que los ciudadanos tengan un juicio en un "plazo razonable".

"Es una cuestión que venimos insistiendo hace ya bastante tiempo en el tribunal, porque es una falencia que hay en nuestro sistema de justicia que los juicios duren tantísimos años", dijo.

Recientemente, el TC declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley 31751, norma que modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal para modificar la suspensión del plazo de prescripción.

Pacheco Zerga explicó que, antes de esta ley, el régimen de suspensión de la prescripción era un "caos" debido a interpretaciones contradictorias.

La nueva normativa establece con claridad que, si un fiscal interviene formalmente, la prescripción se suspende por un plazo máximo de un año.

"El Estado puede suspender ese plazo solamente por un año máximo. Después tiene que ser diligente para conseguir una sanción", precisó Pacheco.

¿Obligatoriedad para los jueces?

Uno de los puntos centrales de la sentencia del TC es que los jueces del Poder Judicial están ahora obligados a aplicar la ley "bajo responsabilidad". Pacheco enfatizó que, una vez que el TC confirma la constitucionalidad de una norma, ya no cabe el control difuso por parte de otros magistrados. "Los jueces están obligados a cumplirlas. Ya no hay control difuso", sostuvo.

En ese contexto, tildó como un "importante error" que la Corte Suprema, mediante un acuerdo plenario, intentara declarar la norma como inconstitucional para inaplicar la 'Ley Soto'.

"Ellos no podían decir de esa manera general, porque están usurpando, por decir así, la labor que le corresponde por indicación de la Constitución solo al Tribunal Constitucional. Confío en que esto no vuelva a ocurrir porque también es un desconcierto para la gente", añadió.