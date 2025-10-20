Señor de Luren: así es la salida de la imagen este 20 de octubre, actividades y fotos en Ica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fieles se congregan en la iglesia para participar de la bajada del Sr. de Luren de su cruz de marmol. | Fuente: RPP

Con campanadas que resuenan en el corazón de los iqueños y una fe que trasciende generaciones, esta noche el Señor de Luren volverá a recorrer las calles de Ica. Desde las 7 de la noche, la venerada imagen del Cristo moreno saldrá en procesión para reencontrarse con su pueblo, en una jornada que promete ser de emoción, lágrimas y esperanza.

El recorrido procesional iniciará por la calle Nasca y continuará por la calle Piura hasta llegar a la avenida Cuervo. Luego, la imagen del Señor de Luren avanzará por la avenida San Martín, para ingresar a la calle Huánuco y llegar al histórico colegio San Luis Gonzaga de Ica, donde recibirá el homenaje de cientos de estudiantes y docentes.

Desde allí, el Cristo de Luren continuará por Matías Manzanilla y tomará la avenida Municipalidad hasta la calle Ayacucho, donde el fervor popular alcanzará su punto más alto con cánticos, oraciones y pétalos de flores lanzados al paso de la sagrada imagen.

Este es el recorrido de la imagen del Sr. de Luren durante su primer recorrido procesional. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Hermandad Sr. de Luren

Con mucho cuidado integrantes de la hermandad proceden a bajar la imagen del Sr. de Luren de su cruz de mármol. | Fuente: RPP

Una vez que la imagen del Sr. de Luren es bajada de su cruz de mármol, integrantes de la hermandad la reciben con mucha devoción y entrega. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Edwin Herrera

Un pueblo unido en oración

Durante toda la noche, los iqueños rendirán tributo a su Señor de Luren con cánticos, alfombras florales y plegarias por la salud, el trabajo y la paz en la región. Los fieles aseguran que acompañar la procesión es una promesa y una muestra de gratitud por los milagros recibidos.

“Cada año salimos con el corazón en la mano. El Señor de Luren nunca nos abandona”, dijo emocionada una devota que aguardaba desde tempranas horas en la plazuela del Santuario.

Misa y retorno triunfal al Santuario

El recorrido concluirá a las 11 de la mañana del martes 21 de octubre, cuando el Señor de Luren llegue nuevamente a su Santuario. Allí, monseñor Héctor Vera Colona presidirá la misa central, en medio del fervor y las lágrimas de los fieles.

A mediodía, el Cristo moreno ingresará triunfalmente al templo en hombros de la hermandad, sellando una nueva jornada de fe, devoción y profunda identidad iqueña.

Momento en que la imagen del Sr. de Luren es subida a su anda para iniciar la procesión. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Edwin Herrera

El anda donde será trasladado el Sr. de Luren en procesión, espera a la imagen santa. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Edwin Herrera

Los fieles católicos atentos con sus celulares para tener la mejor foto de los detalles durante la bajada del Cristo moreno de ica. | Fuente: RPP | Fotógrafo: e