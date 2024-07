Todo lo que debes saber sobre la exigencia de visa y pasaporte a ciudadanos venezolanos que quieran ingresar al Perú

La Superintendencia Nacional de Migraciones recordó que desde este 2 de julio se estandarizan los requisitos de ingreso al Perú para todas las personas de nacionalidad venezolana, quienes deberán presentar su pasaporte vigente y una visa correspondiente, emitida por una oficina consular peruana.

La disposición se oficializó el pasado 27 de junio a través de la publicación de la Resolución 121-2024-Migraciones en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

La normativa entró en vigor desde este martes, pero ¿qué pasa con los venezolanos que cuentan con la visa estampada en un pasaporte vencido?

Migraciones detalló que en ese caso se solicitará que presenten adicionalmente un documento de viaje con la vigencia mínima de seis meses antes de ingresar al territorio nacional.

Algunas organizaciones piden exceptuar de la norma a menores y población vulnerable, porque un "pasaporte en Venezuela es imposible de pagar". Fuente: Andina

También explicó que, como medida transitoria, se permitirá – por única vez – que las personas venezolanas con pasaportes vencidos puedan solicitar un cambio de calidad migratoria, pero solo si ingresaron al país antes de la vigencia de esta medida (2 de julio) y cumplan con los demás requisitos y condiciones inherentes a cada proceso.

“La Superintendencia exhorta a todos los ciudadanos extranjeros a cumplir con los requisitos de la normativa vigente para poder ingresar al país o serán declarados inadmitidos y reembarcados”, se lee en una nota de prensa.

El organismo reiteró que las aerolíneas están obligadas a verificar la información de los pasajeros antes de abordarlos en los vuelos, caso contrario podrían ser sancionadas.

En tanto, Nela Herrera, presidenta y fundadora de la ONG OCASIVEN, señaló que la resolución de Migraciones podría incentivar la entrada irregular de migrantes.

¿Qué dice la norma que exige visa para venezolanos que ingresen a Perú?

La norma, que deja sin efecto la Resolución 000177-2019-Migraciones de 12 de junio del 2019, establece que para la calidad migratoria temporal y calidad migratoria residente se requiere pasaporte ordinario venezolano vigente y visa correspondiente, otorgada para una oficina consular peruana.

Solo para la calidad migratoria residente, se necesita un pasaporte ordinario venezolano vigente y visa humanitaria vigente, otorgada por una Oficina Consular Peruana.

Asimismo, la resolución dispone que las Direcciones de Gestión Técnica y Fiscalización Migratoria, y de Registro y Control Migratorio, cuando corresponda y en el ámbito de sus competencias, emitan las disposiciones complementarias a lo dispuesto en la presente resolución.

#MigracionesPerú estandariza los requisitos para el ingreso al país 🇵🇪, sin excepciones, de personas venezolanas. Conoce cuáles son los cambios normativos a partir hoy. #NotaDePrensa 📝

➡️ https://t.co/IfX43i2HEW pic.twitter.com/VQ3FJ7kcca — Migraciones Perú (@MigracionesPe) July 2, 2024

¿Qué pasará con los ciudadanos venezolanos que no tengan visa y ya estén en Perú?

La citada resolución no especifica detalles sobre ello. No obstante, el Decreto Legislativo N° 1582 deja en claro la salida de todo extranjero que haya sobrepasado el tiempo límite de permanencia y que no haya regularizado los papeles para su estadía.

Además, se expulsará a aquellos ciudadanos que intenten entregar a las autoridades documentos falsificados con el fin de tener luz verde a su situación migratoria.