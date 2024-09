Abel Salinas indicó que examen SERUMS del Minsa pone en riesgo la vida de las personas: "Es un disparate total"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno El exministro de Salud consideró que este tipo de políticas impulsadas por César Vásquez comprometen a la presidenta Boluarte

El Ministerio de Salud (Minsa) llevó a cabo este domingo el examen para el ingreso al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS). La prueba se rendió en 27 sedes a nivel nacional, a las cuales llegaron más de 13 mil postulantes inscritos, según informó el sector.

Cabe resaltar que la evaluación -que por decreto supremo quedó por primera vez a cargo del Minsa, el pasado 12 de julio- se ha realizado en medio del rechazo del Colegio Médico del Perú (CMP) que ayer, sábado, denunció que el Minsa, a solo horas del inicio de la prueba, emitió una resolución modificando criterios en la distribución de plazas SERUMS a partir del proceso que lleva a cabo. Además ha señalado reiteradamente que el examen no cumple con estándares de calidad.

Asimismo, los cuerpos médicos de, al menos, 9 hospitales nacionales han expresado su desacuerdo con la referida evaluación, y las facultades de ciencias de la salud de, al menos, 9 universidades nacionales y particulares indicaron que no participarían de dicho proceso por no garantizar estándares de calidad académica.

Al respecto, RPP conversó con el exministro de Salud, Abel Salinas, quien también manifestó su rechazo a esta evaluación, la cual consideró como un "disparate total".

Se está "poniendo en riesgo la vida de las personas"

Abel Salinas consideró que el hecho de que el Minsa esté a cargo de la referida evaluación evidencia que la gestión del ministro César Vásquez "elude una responsabilidad, así como lo hizo con los medicamentos genéricos de calidad".

Según indicó Salinas, el Examen Nacional de Medicina (ENAM), a cargo de facultades de ciencias de la salud del país, ha demostrado que la calidad académica de los estudiantes de dichas ramas "ha ido disminuyendo", lo cual implica un riesgo para la salud de la población.

"Lamentablemente, un gran porcentaje (…) no pasaba el (ENAM) y, por lo tanto, decían ‘cómo van a ir al SERUMS quienes no pasan el examen’, pues al ministro (de Salud) no se le ocurre mejor idea que decir ‘bueno, ya no tomemos ese examen, lo hacemos nosotros", refirió Salinas.

"¿Con qué calidad, con qué capacidad, con qué competencia el Minsa puede hacer un examen de formación académica? Ninguna, es un disparate total (...) Creo que estamos a la deriva y, una vez más, estamos poniendo en riesgo la salud de las personas, evadiendo las responsabilidades reales de lo que pasa", resaltó.

El exministro de Salud remarcó que la evaluación a cargo del Minsa "no garantiza, de ninguna manera, la calidad, la formación que tiene ese egresado de Medicina o de ciencias de la salud para atender a pacientes en comunidades menos protegidas".

"Estos temas que se han incluido en este examen (…) sí son índices o subíndices de la Escuela Nacional de Salud Pública del Minsa, pero no necesariamente es la formación que reciben los estudiantes de Medicina en las universidades (…) Entonces, estamos en un despropósito total. La solución va a resultar peor que la propia enfermedad", aseveró.

"Yo creo que por eso se ha pronunciado el Colegio Médico, las facultades de Medicina, y han dejado solo a un grupo muy pequeñito de la directiva de la Federación Médica Peruana, porque los cuerpos médicos también han rechazado esta decisión de apoyar este examen. Por lo tanto, estamos enfrascados en un grave problema que, en mi concepto, terminamos poniendo en riesgo la vida de las personas, la salud a las personas, porque no estamos solucionando el problema", agregó.

"El ministro de Salud ya no es útil (...), debería presentar su renuncia"

Asimismo, Salinas indicó que la gestión de César Vásquez en el Minsa es "absolutamente deficiente", y que está comprometiendo a la presidenta Dina Boluarte con decisiones como las referidas al examen para la adjudicación de plazas SERUMS.

"Estamos poniendo en riesgo la estabilidad del país, y el ministro de Salud está comprometiendo a la propia presidenta, que está venida a menos en su credibilidad, en su aceptación popular (…) Se tiene que repensar qué están haciendo, así no puede progresarse. Quienes defendemos un tránsito democrático y queremos que la presidenta llegue al 2026, esto no nos ayuda para nada", sotuvo.

En ese sentido, consideró que el titular del Minsa debería presentar su carta de renuncia antes de ser retirado de la cartera de Salud.

"Creo que no solamente es este examen, yo creo que la gestión es absolutamente deficiente, los indicadores, desabastecimiento de medicamentos, insumos, abandono del primer nivel de atención, anemia en crecimiento, problemas de medicamentos antirretrovirales, etcétera, ponen en riesgo la salud a las personas y, más que la destitución, lo primero, y esto es un juicio político: yo creo que el ministro de Salud ya no es útil, él debe darse cuenta de que no está favoreciendo una política de salud, y él debería presentar su renuncia (...) antes que lo destituyan", puntualizó.