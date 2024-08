¿Qué cambios debería hacer urgentemente Dina Boluarte en el Gabinete ministerial?: analistas políticos responden

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno El ministro Julio Demartini confirmó en RPP que cuatro ministerios darían lugar a solo dos

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, en entrevista con RPP del último lunes, confirmó "la fusión de dos pares de ministerios", y no descartó que dos de ellos sean el Ministerio de la Mujer (Mimp) y el suyo, el Mindes.

En ese sentido, reafirmó lo señalado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, en su último mensaje a la nación por 28 de julio, en el que anunció que dicha fusión sería para "potenciar la eficiencia administrativa y el uso óptimo de los recursos públicos". Además, la mandataria indicó la creación del Ministerio de Infraestructura.

Sumado a ello, en los últimos días, se ha voceado cambios en el actual Gabinete ministerial presidido por Gustavo Adrianzén. Ante este clima de reestructuraciones en el Ejecutivo, RPP conversó con los analistas políticos Enrique Valderrama y Henry Rafael sobre las modificaciones urgentes que debería hacer la jefa de Estado en su Consejo de Ministros.

"El Gabinete Adrianzén ha sido fundamentalmente un Gabinete Otárola"

El abogado y analista político Enrique Valderrama consideró que "el Gabinete Adrianzén ha sido fundamentalmente un Gabinete Otárola sin Otárola", ya que "cuando entró Adrianzén no hizo ningún cambio ministerial". En ese sentido, consideró que actualmente "hay un desgaste muy grande en el gobierno, y lo que debería pasar es un replanteamiento general del Gabinete".

"Creo que una reconfiguración total, cambiando al ministro del Interior, Agricultura, Cultura, etc., en general, debiera haber un replanteamiento total, pero dudo mucho que la presidenta Boluarte se incline por esto, y más bien vaya a hacer un enroque con algunos de los que están actualmente", sostuvo.

En esa línea, señaló que el ministro de Salud, César Vásquez, es "el peor ministro de este Gabinete" y "el peor ministro de Salud" de los últimos años.

"El principal sostén de este Gobierno, en términos prácticos es el señor (César) Acuña que es el gobernador regional de La Libertad. Lo menciono porque es quien sostiene al ministro de Salud que, considero, es el peor ministro de este Gabinete", indicó.

"En el caso de los pactos, claramente el ministro de Salud es un hombre puesto por Acuña que da cierta sostenibilidad al régimen, pero definitivamente nada que aportar en términos de gestión pública. Creo que va a ser uno de los más defendidos, ojalá que fuera cambiado, sinceramente digo que César Vásquez debe ser el peor ministro de Salud que recuerdo de los últimos años", agregó.

Valderrama consideró que el ministro de Salud es la cuota de César Acuña en el Ejecutivo | Fuente: Presidencia Perú

Respecto al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el analista indicó que "está más o menos claro que no ha habido ninguna iniciativa, no solamente de este ministro, sino de este gobierno alrededor del tema de la inseguridad". Por ello, consideró que el cambio del titular del Mininter "sería positivo".

"En el estado de situación que se encuentra la seguridad ciudadana en el país y (…) por el ejercicio que ha tenido este ministro, yo creo que más bien el cambio sería positivo. Lógicamente, entre elegir a alguien sin experiencia en el tema o solamente un teórico, versus alguien que haya tenido experiencia ejecutiva y lo haya hecho relativamente bien, como creo que existen cuadros capacitados para poder ocupar esa plaza, sería definitivamente la mejor alternativa", aseveró.

"En este periodo, quizás aparte del de salud, las tres carteras que se han manejado peor han sido justamente la del Interior, la de Vivienda y de Agricultura. Creo que cambios en esos tres sectores no harían daño, si se escoge gente con enfoque y experiencia para abordar la agenda social de esos temas", subrayó.

Asimismo, remarcó que una "reconfiguración" ministerial sería lo mejor, y consideró que, si hay un sostén parlamentario del Ejecutivo, entonces debería haber un "Gabinete parlamentarizado" para que cada partido asuma los costos políticos.

"Si Fuerza Popular y Alianza para el Progreso están sosteniendo a Boluarte, lo más sincero sería, junto a otras fuerzas parlamentarias, que armen un Gabinete parlamentarizado, pero que transparenten esa alianza y asuman el costo político", puntualizó.

"La fusión ministerial puede ser una bomba molotov porque (el gobierno) no va a estar preparado socialmente para defenderla"

Por su parte, Henry Rafael consideró que la anunciada fusión ministerial no podrá ser defendida por el Ejecutivo, puesto que no ha manejado adecuadamente su propio "posicionamiento y relación con la gente".

"Por teoría política, los cambios estructurales tienen que darse siempre al inicio de un gobierno (…) Al final también, si es que quieres dejar alguna bomba para el siguiente gobierno, pero yo no creo que esta sea la razón de ser. Creo que en el Perú se necesita reestructurar el Estado, pero en realpolitik, como se dice, las cosas pueden ir cambiando de acuerdo a las situaciones que se están presentando", sostuvo.

"No sería problema fusionar ministerios, políticamente hablando, con el impacto social o incidencia social en la ciudadanía, si es que el gobierno maneja mejor su posicionamiento y su relación con la gente", agregó.

Según Rafael, la presidenta podría "colocar ministros que sean de confianza" siempre y cuando "complementen con una eficiencia en la ejecución presupuestaria y en la ejecución de obras".

"La fusión ministerial puede ser una bomba molotov porque (el gobierno) no va a estar preparado socialmente para defenderla, pero si esto lo hace a la par, la fusión de ministerios, yo creo que, para la gente, para la ciudadanía, para el que nos está escuchando, no le importa mucho", aseveró.

Respecto a los cambios ministeriales, el analista indicó que la presidenta "necesita tener ministros de confianza", y que "es claro que el ministro de Interior es una persona de su confianza".

"Si la presidenta quisiera mantener al ministro del Interior y a algunos otros ministros como Morgan Quero o a la ministra de Vivienda (…), entonces tiene que hacer cambios en aquellos lugares donde se necesita inyectar acción política", manifestó.

No obstante, señaló que, si el ministro del Interior desea permanecer en el cargo, entonces "tendría que cambiar la estrategia para que sus acciones de seguridad ciudadana sean eficientes o sean perceptiblemente eficientes".

"Yo no creo que la Diviac sea importante para la ciudadanía, no estoy diciendo que no sea importante, ojo, pero sí creo que lo que pasó ayer en Jesús María, en Gamarra o en cualquier lugar del Perú donde asaltan, donde hay una falta de conexión sobre el temor de la ciudadanía, que es una emoción muy importante que hay que abordar, creo que no se cambia con el cambio de ministro (…), se cambia con un cambio de política de seguridad ciudadana", puntualizó.