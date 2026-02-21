Últimas Noticias
Momentos de pánico en Arequipa: parte del techo de centro comercial colapsó debido a las intensas lluvias [VIDEO]

por Wendy Milla Loo

Las intensas lluvias que azotan la región provocaron que la estructura colapsara: el cielo raso se desplomó, el agua inundó el local y alcanzó a negocios cercanos.

El colapso provocó que la tienda se llene de agua y empiece a inundar negocios aledaños.
La emergencia por lluvias continúa en Arequipa. Parte del techo de la tienda Estilos, ubicada en el centro comercial Plaza Norte, en el distrito de Cerro Colorado, colapsó la noche del viernes, debido a las fuertes precipitaciones que azotan la región.  

Imágenes del momento se han viralizado en las redes sociales. En los videos, a los que RPP tuvo acceso, se ve parte del cielo raso de la tienda desprendido y sobre la mercadería, mientras el agua traspasa el agujero y cae en las prendas de vestir.

El colapso provocó que la tienda se llene de agua y empiece a inundar negocios aledaños también ubicados en el centro comercial arequipeño.

Tras el accidente, personal del Cuerpo General de Bomberos y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegaron a la zona.

Sin heridos

Según la información proporcionada por las autoridades, no se registraron personas heridas ni víctimas mortales en el momento del colapso del techo.

Sin embargo, el siniestro sí provocó que se suspenda la energía eléctrica en el lugar como medida de precaución.

Voces regionales

Lluvias en Perú: ¿Por qué la prevención sigue fallando?

A pesar del alto presupuesto destinado a la prevención, las lluvias en Perú siguen causando estragos. Las regiones del norte no han logrado convertir esos fondos en soluciones efectivas. ¿Por qué seguimos sin ver resultados? Lo analizamos con los ingenieros Marco Tulio Tapia y Gaby Ruiz Petrozzi.
