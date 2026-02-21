Solicitan declarar en emergencia toda la región Arequipa: ¿cuál es la situación tras los huaicos, lluvias e inundaciones?

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, se pronunció sobre la situación en su región, una de las más golpeadas del país por las fuertes lluvias de la temporada, situación que ha ocasionado la activación de torrenteras, huaicos y deslizamientos.

En La Rotativa del Aire, informó que más de 2 500 personas resultaron afectadas, de las cuales 109 quedaron damnificadas y el número de viviendas dañadas asciende a 670, luego de sumarse nuevos casos en el distrito arequipeño de Yura.

"Ya tenemos una afectación en los reportes, por ejemplo, en relación a personas afectadas. Tenemos 2 501 personas afectadas, y de ellas las damnificadas hay un promedio de 109. En relación a viviendas, teníamos 619, pero anoche también se nos ha incrementado 50 más en Yura, por las precipitaciones fuertes que hemos tenido, de nivel 5 en Yura, y entonces tenemos ahí 670 viviendas que están siendo afectadas", declaró Rohel Sánchez.

El gobernador agregó que un total de 75 unidades, entre cisternas, volquetes, cargadores frontales, retroexcavadores, excavadores y tractor, se ha distribuido bajo la conducción del gerente regional de gestión de riesgo y desastres del COER, en coordinación con Indeci.

Solicita declaratoria de emergencia

El gobernador Sánchez dijo que han debido paralizar algunas obras y derivar el presupuesto para atender de las emergencias, que no es suficiente. Por ello, solicitó al Gobierno del presidente José María Balcázar la declaratoria de emergencia en la región.

"Solicitamos al Ejecutivo Nacional no solamente la declaratoria de emergencia. En la práctica, Arequipa tiene ocho provincias y nosotros, de oficio, debería de darse la declaratoria de emergencia en siete provincias. Islay no tiene la afectación del caso, hay que ser coherentes en ello. Sin embargo, las otras siete provincias sí tienen la afectación, pero la declaratoria de emergencia, como está dándose, porque en Arequipa tenemos de 29 distritos, 16 distritos que están declarados en emergencia, y nos faltarían 13", mencionó.

"Sin embargo, eso no nos soluciona si es que no viene acompañado de la logística y del presupuesto correspondiente. Y ese es el pedido que hacemos nosotros al Ejecutivo Nacional. No necesariamente que transfiera presupuesto al gobierno regional ni a las municipalidades, sino que pueden ellos administrar directamente", añadió el gobernador Rohel Sánchez.

Por lo tanto, solicitó el gobierno que declare "de oficio" en emergencia la región para hacer uso "de la contingencia que tiene también el propio Ejecutivo Nacional".

Informe Senamhi

El Senamhi advirtió ayer, viernes, sobre el incremento de los caudales de los ríos del sur, lo que podría tener posibles impactos en la agricultura y en las vías de comunicación.

Para Arequipa, especialmente en los valles interandinos y costeros, "se esperan lluvias moderadas a intensas en las provincias de Castilla, Condesuyos, Caravelí, Camaná e Islay hasta el 23 de febrero".

"Para la ciudad de Arequipa se pronostican tormentas con lluvia de moderada a fuerte intensidad entre el 20 y 21 de febrero, con acumulados mayores hacia el domingo y lunes, según la Dirección Zonal 6 del Senamhi", apuntó el ente estatal.