Los nueve consejeros regionales de Arequipa elegirán entre ellos al nuevo gobernador para lo que resta de la gestión 2018-2022. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

El 22 de noviembre, el gobernador regional de Arequipa encargado, Walter Gutiérrez Cueva, murió por COVID-19, y desde entonces, la región Arequipa se quedó sin alguien al mando debido a que el consejo regional no llegó a un acuerdo para aprobar su vacancia por fallecimiento y elegir a su reemplazo.

Walter Gutiérrez fue elegido vicegobernador regional y asumió el cargo de gobernador en funciones tras la detención de Elmer Cáceres Llica, quien, días después, fue sentenciado a cumplir 24 meses de prisión preventiva por el caso de presunta corrupción denominado “Los Hijos del Cóndor”.

Arequipa: ¿Qué se viene?



Ahora, el tema pendiente es la elección de la nueva autoridad. Este viernes 3 de diciembre, se conocerá al nuevo gobernador regional de Arequipa para lo que resta de la gestión 2018-2022, y será elegido de entre los nueve consejeros regionales en funciones, en una sesión extraordinaria convocada tras la intervención de la Defensoría del Pueblo.

Ese día, los consejeros regionales aprobarán la vacancia por fallecimiento del vicegobernador Walter Gutiérrez y elegirán a su reemplazo, que también tomará el mando de la región. Según el consejero Edy Medina, la elección se hará vía mayoría simple.

El Consejo Regional de Arequipa estaba integrada por 14 consejeros, dos de ellos cumplen prisión preventiva de 24 meses y tres están como no habidos y con orden de captura por el caso “Los Hijos del Cóndor”. Por ello, la nueva autoridad regional será elegida de entre los siguientes consejeros:

- José Luis Hancco Mamani, consejero regional por la provincia de Arequipa.

- Crhiss Lisbeth Díaz Montoya, consejera regional por la provincia de Camaná.



- Elmer Lorenzo Pinto Cáceres, consejero regional por la provincia de Islay.



- Gilder Edy Medina Collado, consejero regional por la provincia de Castilla.



- Harbert Raúl Zúñiga Herrera, consejero regional por la provincia de Arequipa.



- Kimmerlee Keily Gutiérrez Canahuire, consejera regional por la provincia de Arequipa.



- Silvio Adalberto Arias Villa, consejero regional por la provincia de Castilla.



- Miguel Sebastián Guzmán Hinojosa, consejero regional por la provincia de La Unión. (investigado)



- Herlyn Ysrael Zúñiga Yáñez, consejero regional por la provincia de Arequipa. (Investigado)



Los más voceados para asumir el cargo son José Luis Hancco Mamani y Harbert Raúl Zúñiga Herrera, quienes desde el inicio de su gestión fueron oposición de la gestión de Elmer Cáceres Llica. Ambos con aspiraciones políticas en las próximas elecciones regionales y municipales 2022.

Zúñiga Herrera dijo en RPP Noticias lo siguiente: “Si me proponen, yo aceptaría y, de ser elegido por mis colegas, ya no sería candidato a la región en el 2022, porque yo estoy al servicio de Arequipa”.

Arequipa: Historia de una elección fallida

Las demoras y una especie de indefiniciión, tienen que ver con un proceso complicado que empezó con la caída de varios consejeros regionales. Y se agravó con la muerte de Gutiérrez Cueva. Los consejeros indicaron que, por respeto, no debatirían la vacancia hasta dentro de dos días, ya que la hija del fallecido, Kimmerly Gutiérrez Canahuire, también es consejera regional.

Sin embargo, la sesión de consejo tuvo que esperar más de dos días, específicamente, hasta el viernes 26 de noviembre, cuando el Poder Judicial dispuso la suerte de Elmer Cáceres Llice y le dio 24 meses de prisión preventiva. Así las cosas, el consejo recién pudo sesionar el lunes 29 de noviembre.

En esta sesión, los consejeros debían aprobar la vacancia por fallecimiento de Walter Gutiérrez y elegir a su reemplazo que, a su vez, asumiría el cargo de gobernador regional. Pero Edy Medina e Ysrael Zúñiga votaron en contra con el argumento de que solo había nueve consejeros y que, según la Ley Orgánica de Gobierno Regionales, se requiere 2/3 del total de consejeros, es decir, diez votos.

Ambos consejeros expusieron que corrían el riesgo de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) los sancione por aprobar la vacancia con apenas nueve votos, y por lo tanto, el acto sufra un retraso mayor para la elección del nuevo gobernador.

En tanto, la posición de los otros consejeros era que, dadas las circunstancias especiales por las que atravesaba Arequipa, consideraban que el JNE no iba a rechazar la vacancia e iba a "entender" que solo había nueve consejeros en funciones



Arequipa: opiniones legales

El martes 30 de noviembre, en aras de tener una opinión legal fiable para abordar el tema, los consejeros Ysrael Zúñiga, Edy Medina y Miguel Guzmán se reunieron con los abogados Richard Flores Cajayanco, exasesor de la Gerencia Regional de Transportes; Jorge del Castillo, excongresista y expresidente de la PCM; el abogado especialista en Derecho Municipal y Regional, Jorge Sumari y el abogado Elvis Delgado, exalcalde de Yanahuara. Los especialistas les dijeron que, debido a la coyuntura, la elección vcon nueve consejeros era válida y que. en el "peor de los casos", el JNE les iba a "rechazar" el documento, pero no los iba a sancionar.

Para lograr convencerlos de que no harían nada irregular Jorge Sumari les dio la opción de recomponer el consejo regional, es decir que indican que solo son 9 consejeros en funciones y ya no 14 por lo que solo se requería 6 votos para aprobar la vacancia y ya no 10.

NUESTROS PODCASTS

Un estudio de investigadores peruanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos determinó que en los alimentos y las superficies no se mantiene la covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.