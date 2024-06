Sismo de magnitud 7.0 en Arequipa: este es el balance actualizado de heridos y daños materiales tras el fuerte remezón

Arequipa Con respecto de las acciones de prevención a tomar en la provincia de Caravelí, Burga confirmó que este viernes no habrá clases

El gerente regional de Gestión de Riesgo de Desastres, Juan Carlos Burga Regalado, realizó un balance tras el fuerte sismo de magnitud 7.0 ocurrido esta madrugada, con epicentro en el distrito de Yauca, provincia de Caravelí, en la región Arequipa. Al respecto, dijo que la primera acción tras conocerse el movimiento telúrico fue activar la plataforma de Defensa Civil.

"El gobernador, el doctor Roel Sánchez Sánchez, ha estado a la cabeza, ha venido el general de la policía, el general del Ejército, la prefecta, el consejero Arón Maldonado, y otros gerentes más", señaló en conversación con RPP.

Clases suspendidas en toda la provincia de Caravelí

Con respecto de las acciones de prevención a tomar en la provincia de Caravelí, Burga confirmó que este viernes no habrá clases escolares. No obstante, precisó que, en el balance, no ha habido reportes de daños mayores en la infraestructura.

"Se ha tomado las siguientes decisiones con respecto a los daños recibidos por todas las autoridades locales: el día de hoy, se van a suspender las labores escolares en toda la provincia de Caravelí; no hay daños mayores a las personas en temas de salud; no hay ningún reporte de afectación grave en ninguno de los distritos", manifestó.

Panamericana Sur se encuentra despejada

En cuanto a los derrumbes de piedras que habían interrumpido la libre circulación de la Panamericana Sur durante la madrugada, el gerente regional de Gestión de Riesgo de Desastres mencionó que la vía se encuentra ahora despejada.

"Han habido derrumbes en sitios puntuales, que a esta hora ya están totalmente libres y limpios, y el tránsito es normal. Se ha reportado que un ómnibus que venía de Lima a Arequipa le cayó una piedra y teníamos un herido que fue atendido en la zona de Yauca", indicó.

"En el tema de tsunami se reportó una alerta. Sin embargo, la Marina nos informó de que ha habido un oleaje de aproximadamente de 10 a 12 centímetros en el litoral de la región Arequipa, y esto ha llegado hasta Lima, aproximadamente tres centímetros de altura, lo que ha sido totalmente no percibido", precisó.

Reporte de heridos

Finalmente, se mantiene lo mencionado en el último reporte, donde se registraron seis personas heridas: tres en Acarí, uno en Aquitipa, el pasajero del bus de la empresa Juanes, y el chofer de un camión de procedencia boliviana.

"Son heridos de golpes nada más, que se están atendiendo. No hay algo mayor", aseveró.

Más adelante, el COEN-Indeci confirmó que tres personas fueron dadas de alta tras ser atendidas en Caravelí.

Por su parte, el Ministerio de Salud informó que en Ica "se brindó atención a cinco lesionados, cuatro en el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola y uno en el Hospital Regional de Ica".