Brad Shiwar Quispe, el niño de nueve años que reporta desde Pichari, en medio del Vraem

Brad Shiwar Quispe reporta desde Pichari, en medio del Vraem. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jorge Fernández

"Yo quiero ser astronauta, inventor, periodista, músico, buzo y también, ingeniero civil", así enumera sus sueños el niño Brad Shiwar Yanpiero Quispe Ayala, de nueve años. Y ya está cumpliendo uno: ser conocido como el reportero más joven de Pichari, en la provincia cusqueña de La Convención, en pleno Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Vraem).

Cuando Brad recuerda el inicio de su historia frente a las cámaras, no duda en agradecer a su familia y a sus primeros entrevistados. El arte de relatar noticias, describir lugares, mandar saludos y de evitar los silencios, en medio de un reporte para radio, por ejemplo, lo ha aprendido de su padre Raúl Quispe Mendoza, un maestro de ceremonia, narrador deportivo y reportero.

"(Mi papá) Una vez tenía que reportar a su tierra, a Sicuani, la huelga de mis hermanos cocaleros acá, en la plaza de armas de Pichari... Entonces, cuando ha acabado, yo le dije: 'Papi, papi, ahora me toca'. Él no sabía cómo lo iba a hacer, se sorprendió al ver que yo estaba empezando los reportes", señaló al programa Encendidos.

A sus nueve años, Brad contó que ha entrevistado a alcaldes, poetas, actores y diferentes personajes públicos. Incluso, logró que el candidato presidencial Pedro Castillo le respondiera una cuantas preguntas durante su recorrido por las calles de Pichari. El "joven reportero" relató los detalles de ese encuentro a RPP.

"Ha sido un poco difícil, pero no imposible... Yo me enteré que iba a venir, entonces, empecé a leer su biografía, dónde nace, cómo es, dónde vive. A partir de la investigación, nosotros ya podemos plantear algunas preguntas…. Llegó el día, fuimos a la entrada de Pichari y me sorprendí, porque el profesor Pedro Castillo vino con muchos carros. Bajó, estaba empezando a entrevistarle, me puso el sombrero, pero me di cuenta que no era el momento adecuado", dijo.

Brad narró que siguió al candidato hasta otro punto y ahí lo "sorprendió", como se puede ver en el vídeo colgado en su canal de YouTube, donde, además, hay reportajes de lugares turísticos y hasta videos para la plataforma TikTok.

"Me paré en un poste y por sorpresa salí y me puse adelante de él. Me planté ahí y empecé a hacer las preguntas", precisó.

Para Brad no hay misión imposible. A un mes de cumplir 10 años y al ser consultado por lo que desea para ese día, el 29 de junio, responde así: "Uno de mis regalos, que siempre he querido, es una cámara profesional Sony α7 III. Si tuviera la oportunidad de tener(la) estaría muy feliz".

Además, entre risas, dice que hay un reportero más joven, su hermano de tres años, y aclara que en la familia Quispe Ayala hay espacio para otro profesional del micrófono y las cámaras. Al pequeño Jack Willord lo llaman el "reportero vip". Pichari, en medio del Vraem, tiene una voz que hay que escuchar.

El "joven reportero" mandó saludos a sus familiares y a sus primeros entrevistados. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jorge Fernández

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCAST



"El poder en tus manos": La segunda vuelta electoral ha generado muchas preguntas sobre derechos civiles como la despenalización del aborto, la unión civil o la muerte digna. ¿Cuáles son las propuestas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori?