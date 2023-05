Cusco: antivacunas agreden a enfermeras y les arrebatan cooler con 250 dosis contra la influenza [VIDEO]

Cusco El ataque se registró en el distrito de Velille en Chumbivilcas, Cusco

Una brigada de salud fue atacada por sujetos antivacunas cuando se encontraba realizando una campaña de vacunación contra la influenza en un colegio público del distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, en el Cusco.

Dos sujetos entraron a la institución educativa y, en medio de insultos contra las enfermeras que aplicaban las vacunas, les arrebataron el cooler que contenía 250 dosis contra el referido virus. Tras ello, huyeron del lugar.

El ataque se perpetró en medio del pánico tanto del personal médico como de los propios alumnos del colegio que vieron interrumpida la jornada programada por la Dirección Regional de Salud (Diresa) de dicha región.

"Están plenamente identificados"

Pablo Grajeda, director ejecutivo de Atención Integral de la Salud, en diálogo con RPP Noticias, señaló que los atacantes están plenamente identificados y que solicitarán las máximas sanciones contra ellos.

"Se ha hecho la denuncia policial correspondiente, las personas han sido identificadas (...) Esto requiere que instancias como la Fiscalía hagan la denuncia de oficio porque no solo son agresiones físicas, psicológicas y verbales, sino que es un atentado contra la salud pública", indicó.

Asimismo, relató que un médico casi fue atropellado por los sujetos cuando intentó pedirles que devuelvan el cooler con las vacunas.

"El médico, al enterarse, logró alcanzar a las personas e intentó hacerlas entrar en razón para que devuelvan las vacunas. Lamentablemente, a pesar de eso, la agresión verbal continuó y casi fue atropellado con una moto. Este hecho es muy grave para la salud pública", sostuvo.

Grajeda indicó que se puede discrepar contra el uso de las vacunas, pero que no se puede caer en la agresión contra el personal de salud que solo cumple con su trabajo.

"Podemos discrepar del uso de las vacunas porque, si una persona no quiere vacunarse o no quiere que su hijo se vacune, no firma la autorización correspondiente. Pero llegar a este tipo de agresiones requiere que haya una acción de carácter legal", precisó.

"Recordemos que las enfermeras van de comunidad en comunidad vacunando casa por casa y no vaya a ser que esto sea una escalada. Pedimos que caiga el máximo rigor de la ley contra estas personas que han atentado contra el proceso de vacunación", agregó.