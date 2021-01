Solo en el hospital Regional una persona está a la espera de una cama UCI, señaló el jefe de la unidad COVID-19, enrique Arana. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Gabriel Vela

Las 23 camas en las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales de la región están copadas según el último reporte epidemiológico de la Gerencia Regional de Salud Cusco (Geresa).

Esto se debe al incremento masivo de casos, solo en las últimas 24 horas 222 personas dieron positivo a la COVID-19 mientras que otras 8 fallecieron. En lo que va de 2021, al menos 97 personas perdieron la vida por complicaciones generadas por el nuevo coronavirus.

Al respecto, el gerente regional de Salud, Juan Spelucin Runciman, señaló que sí existen pacientes que están a la espera de camas UCI, sin embargo aseguró que ellos son atendidos en los servicios de hospitalización.

“Sí debe haber pacientes que están a la espera de entrar a una cama UCI, pero eso no quiere decir que no les estamos atendiendo… camas pueden haber, ventiladores pueden haber, pero recursos humanos no hay y esa es una limitante”, dijo.

Por su parte, el médico Enrique Arana, jefe de la unidad COVID-19 del hospital Regional dijo que a la fecha una persona está a la espera de una cama UCI, y ante la falta de espacios se coordina su traslado a otro establecimiento de salud.

“Tenemos el hospital temporal donde ya bordeamos los 40 pacientes y las camas UCI que tenemos 6 y están ocupadas…al momento tenemos uno (paciente que requiere cama UCI) estamos tratando derivar al hospital Antonio Lorena o Essalud”, señaló.

Según Arana el 90 por ciento de pacientes que llegan al hospital requieren hospitalización lo que denota la reacción tardía frente a la COVID-19, mencionó el médico.