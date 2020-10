Personaje protagonizado por el cómico Jorge Benavides no volverá a ser utilizado ni emitido por los medios de comunicación por orden de la Corte Superior de Justicia de Cusco. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía

El programa de televisión de la Paisana Jacinta, protagonizada por el cómico Jorge Benavides, no volverá a ser emitida por ningún medio, así lo dispuso la Sala Superior Civil de Cusco, que anunció su decisión tras 6 años de una batalla legal.

El abogado, Paúl Casafranca de la Asociación de por la Vida y Dignidad de la Humanidad (Aprovidha), informó a RPP Noticias que la sentencia aún no fue notificada; sin embargo, señaló que la determinación es definitiva y no existen más medios legales para intentar revocarla.

“Es una instancia definitiva y ya no cabe ningún recurso contra ella… Ha sido un ida y vuelta y son 6 años, pero creo que se ha logrado una buena sentencia y dejar como precedente que no se puede atentar la identidad y generar imágenes falsas de la mujer andina”, dijo.

La demanda fue promovida desde el 2014 por Cecilia Paniura Medina, Rosa Isabel Supho Ccallo, Irene Martha Quispe Taboada y Rosalinda Torres Morante quienes siguieron el caso con sus propios recursos y, según dijeron, con el afán de evitar actos discriminatorios contra la mujer andina.

El abogado, Paúl Casafranca recordó que el inicio del proceso fue complicado dado que, en Cusco, las autoridades judiciales se negaban a recibir la demanda pues aducían que no era su competencia, o buscaban razones para no continuar con ella.

“En un primer momento esta demanda no quería ser tramitada, decían que no eran competentes los jueces, en eso se pasaron unos 7 meses. Posteriormente la juez de Wanchaq (distrito de Cusco) declaró que debían sustraerse de la demanda porque el programa ya no se emitía, luego se declaró la nulidad…ha sido un ida y vuelta”, mencionó.

Finalmente, tras varios años de persistencia lograron que se ordene que la imagen de la Paisana Jacinta sea retirada de los medios de comunicación masivos, plataformas virtuales e incluso el uso del personaje para alguna actividad está prohibido.