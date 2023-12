Venta virtual de entradas a Machu Picchu: especialistas analizan reacciones a favor y en contra

Actualidad Venta virtual de entradas para Machu Picchu: especialistas analizan posiciones a favor y en contra

Diversas organizaciones de Cusco dedicadas al turismo anunciaron un paro de 24 horas para este sábado, 23 de diciembre, en rechazo a la venta virtual de boletos para ingresar al Santuario de Machu Picchu, tras una decisión del ministerio de Cultura.

Como se sabe, el Ministerio de Cultura, a través de un comunicado publicado el 14 de diciembre, informó a los turistas nacionales y extranjeros que el ingreso a Machu Picchu se realizará exclusivamente por intermedio de una compra virtual, a través de la plataforma Joinnus.

Juan Stoessel, vicepresidente de la Cámara de Turismo del Cusco, Berner Caballero, presidente de la Cámara Regional De Turismo del Cusco (Cartuc), y Madeleine Burns, viceministra de Turismo en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), estuvieron en Enfoque de los Sábados, donde analizaron los pro y contras de esta nueva modalidad de compra de entradas.

Si bien hay un sector del turismo en Machu Picchu que se ha mostrado conforme con esta nueva medida adoptada por el Ministerio de Cultura, hay otro grupo que la rechaza contundentemente y señala que el Mincul busca “privatizar” la venta de entradas a la ciudadela inca.

Denuncian presencia de informales y corrupción

Juan Stoessel aseguró que solo un “grupo reducido” se muestra en contra de la venta virtual de entradas a Machu Picchu.

“No se entiende porque hay esta oposición, por qué se habla de que se está privatizando, esto lo sigue manejando el Ministerio de Cultura. Lo único que han hecho acá es un concurso y una empresa ha ganado esta plataforma digital. Esto se terceriza siempre. Espero, y así parece, que la gran mayoría de gente que vive en Machu Pichu está totalmente en contra de parar. Todos quieren trabajar”, sostuvo el especialista.

Asimismo, indicó que los peruanos no quieren parar sus actividades, sino, todo lo contrario, trabajar. “Hay un grupo de gente que ha organizado este paro seco para hoy, pero es un grupo reducido. Este cambio en la compra o venta de los tickets para entrar a Machu Pichu creo que ha generado una serie de reacciones, todo cambio genera temores, pero en el fondo esto no debería ser. Nadie debería oponerse a esto porque lo único que se busca es que se dinamice el sector”, agregó.

Por su parte, Berner Caballero señaló que “hay corrupción” dentro de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. “Aquí hay corrupción dentro de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco (DDC). Ha salido un informe de Contraloría indicando que durante el 2021 y 2022 ha habido malos manejos, controles inadecuados en la zona de boletería, no cuentan con el personal suficiente. Lamentablemente la DDC no está capacitada para poder siquiera actualizar esta plataforma, con la cual actualmente se siguen vendiendo las entradas. No es su trabajo”, enfatizó el representante de Cartuc.

Berner Caballero también manifestó que quienes se muestran en contra de la digitalización de la venta de entradas son “informales” y hay otro grupo conformado por trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, que se “prestan” para oponerse al cambio.

“Toda esa minoría son todas empresas informales. Son esta gente que tiene jaladores en las calles, que ni siquiera tiene una oficina en la cual uno pueda garantizar que es una empresa formal. Por un lado, estos informales, que son una minoría, y por otro, es esta gente que viene trabajando dentro de la DDC que parece que se presta para esta corrupción”, afirmó.

Venta virtual de entradas para Machu Picchu: especialistas analizan posiciones a favor y en contra | Fuente: RPP

Seguridad al turista

En tanto, Madeleine Burns sostuvo que se trata de darle orden y seguridad al turista cuando compren las entradas a Machu Picchu. Asimismo, señaló que las personas que han convocado al paro están desinformadas sobre el cambio en la venta de entradas.

“Yo creo que el paro está siendo respaldado por personas que no tienen el conocimiento completo de lo que está pasando y sienten que pasar a otra empresa que no sea la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, quien maneja el boleto, es la privatización. Esto no es así. Es simplemente un tema de ordenamiento. Yo creo que es esa desinformación lo que mantiene a ese grupo azuzando el paro”, dijo Madeleine Burns.