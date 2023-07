Cusco: Boletos de ingreso a Machu Picchu están agotados hasta agosto

Cusco Maritza Rosa Candia señaló que se pueden adquirir boletos de manera presencial, pero se agotan con rapidez

Los boletos de ingreso a la llaqta de Machu Picchu se encuentran agotados hasta el mes de agosto de este año. Se trata de las entradas que se venden tanto a través de las plataformas virtuales como de manera presencial y en el centro de venta de la calle Garcilaso en la ciudad Cusco. La información fue confirmada por RPP para la directora de Cultura de la ciudad imperial, Maritza Rosa Candia.

La funcionaria, no obstante, aclaró también que se puede adquirir boletos para la llaqta de manera presencial en el distrito de Machupicchu pueblo e ingresar el mismo día. Sin embargo, a raíz de la alta demanda, es posible que también se agoten las mil entradas habilitadas en este punto de venta. Por tanto, se pide tomar precauciones.

"Ya se agotaron hasta el mes de agosto, como indica el comunicado emitido. Estamos en temporada alta y entonces todo el mundo quiere venir a conocer nuestra maravilla, así que ponerles al tanto para que no se sorprendan y no vayan al pueblo Machupicchu con el ánimo de que van a encontrar. No podemos exponer a los visitantes", aseveró.

Operadores turísticos informales llevan grupos de visitantes hasta Machupicchu pueblo

Además, la directora de Cultura de Cusco advirtió que operadores turísticos informales llevan grupos de visitantes hasta Machupicchu pueblo, esperando poder conseguir boletos en la misma ciudad y exponiendo a los visitantes a formar filas, esperar horas e, incluso, a que no pueden ingresar por no haber disponibilidad de entradas.

Maritza Rosa Candia indicó que, a pesar del anuncio de protestas en la región imperial, continúa la afluencia turística que ocupa el aforo establecido en la llaqta inka. Sin embargo, ello no hará que se analice incrementar el aforo, pues se ha establecido que este será de 4,044 ingresantes durante este 2023.