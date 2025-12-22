Ica: presunto delincuente resulta herido luego de que detone en su mano un explosivo que dejó en un negocio

El menor de 17 años fue hospitalizado y permanece bajo custodia policial tras el estallido de un cartucho de dinamita en un establecimiento en el distrito de Independencia.

Un menor de 17 años fue detenido por agentes de la Policía Nacional luego de que un cartucho de dinamita reventara en su mano cuando lo iba a colocar en un negocio el último viernes en el distrito de Independencia, provincia de Pisco, región Ica.

En diálogo para la prensa, el general PNP Leiby Huaman Daza, jefe de la Región Policial Ica, precisó que el menor se encuentra hospitalizado y permanece bajo custodia policial.

Habría participado en otros ataques

Según información policial, el joven pertenecería a la banda criminal 'Los Explosiveros de Independencia' y habría participado en otros ataques vinculados a la extorsión, colocando explosivos en viviendas y negocios del distrito.

También manifestó que esta es la décima ocasión en el año que un menor de edad es retenido por el mismo delito.

"Hay que tener bastante cuidado, hacer un llamado a los padres de familia para que puedan verificar qué actividad realizan sus hijos, utilizar de la mejor manera el tiempo libre", expresó.

El joven será investigado por el delito contra la seguridad pública, fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos, así como por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión.