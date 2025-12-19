Contraloría advierte que Líneas de Nasca presentan "riesgo crítico" y "deterioro irreversible" por falta de medidas de conservación

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que tres sitios arqueológicos se encuentran en "riesgo crítico", siendo el más emblemático de ellos las Líneas y Geoglifos de Nasca. Así lo señaló en un reciente informe, emitido el pasado 12 de diciembre.

Según indicó el órgano de control, se trata de los Geoglifos de Taruga, ubicados en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, Ica; el sitio arqueológico Los Paredones, en el valle de Nasca; y las Líneas y Geoglifos de Nasca, declaradas Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, en 1994.

La CGR refiere que en dichos lugares "se identificaron problemas de conservación graves, incluyendo deterioro de superficies, erosión del terreno, acumulación de material sedimentario y afectación por vegetación no controlada".

"Estas condiciones ponen en riesgo la integridad de los geoglifos y la protección del patrimonio, evidenciando que las medidas de mantenimiento y preservación existentes resultan insuficientes para garantizar su conservación a mediano y largo plazo", sostuvo la entidad.

¿En qué situación se encuentran los sitios arqueológicos?

La Contraloría precisó que, en inspecciones realizadas el pasado 2 y 3 de diciembre, identificó "problemas de conservación" en las Líneas y Geoglifos de Nasca, "ocasionados por el flujo hídrico, debido a la activación de algunas quebradas". Esta situación abarca tanto la zona del mirador turístico como el área declarada Patrimonio de la Humanidad.

En cuanto a la zona del mirador -ubicada en el distrito de Ingenio, provincia de Nasca- "se evidenció que el geoglifo denominado 'La Raíz' y otra figura trapezoidal presentan huellas de erosión y afectación por escorrentía, generada en épocas de lluvias intensas, lo que compromete la integridad de los geoglifos y su conservación a mediano y largo plazo".

Respecto al estado de conservación de las líneas y geoglifos de Nasca, la Comisión de Control de la CGR realizó un "sobrevuelo de inspección" en el que identificó que "aunque muchas de las figuras se mantienen reconocibles, algunas han sufrido daños parciales debido a factores ambientales recientes".

"En particular, las lluvias ocurridas a inicios del año han generado escorrentías que han afectado ciertos sectores de los geoglifos, borrando parcialmente segmentos de las figuras y alterando la precisión de las líneas originales. Este fenómeno ha provocado erosión superficial en zonas específicas, comprometiendo la integridad de algunos geoglifos. Las imágenes obtenidas durante el sobrevuelo permiten evidenciar estos impactos, mostrando claramente las áreas donde la acción del agua ha modificado las figuras", indicó el órgano de control.

Detalle de la situación adversa identificada por la Contraloría. Fuente: Contraloría

Asimismo, en los Geoglifos de Taruga, la Comisión de Control identificó "la ocupación informal de la zona, con construcciones precarias, criaderos de cerdos y plantaciones en el interior del área de los geoglifos".

Sin embargo, precisó que la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, con apoyo de la Policía, ejecutó acciones de desalojo y recuperación extrajudicial, lo que incluyó "la desinstalación y quema de viviendas rústicas". No obstante, dicha comisión señaló que, "por la resistencia de la población, aún permanecen algunas estructuras precarias y corrales de animales en la zona".

"Esta situación pone de manifiesto la problemática persistente de ocupación de áreas intangibles, que requiere de procedimientos continuos de desalojo extrajudicial y refuerza la vulnerabilidad del sitio frente a afectaciones antropogénicas, comprometiendo su conservación y protección a mediano y largo plazo", indicó la entidad.

Detalle de la ocupación informal dentro de la zona de los Geoglifos de Taruga.Fuente: Contraloría

Finalmente, la CGR indicó que en el sitio arqueológico Los Paredones, en una visita de inspección realizada el último 3 de diciembre, se constató que "presenta mal estado de conservación", dado que se "observaron muros con fisuras, bases erosionadas, secciones colapsadas y presencia de grafitis, evidenciando un deterioro significativo de las estructuras".

Además, la Contraloría encontró "riesgo de debilitamiento de las bases de las estructuras" por acción de lluvias anómalas en el valle de Nasca, y "se evidenció que el sitio carece de cerco perimétrico y vigilancia permanente, lo que ha permitido la acumulación de residuos sólidos, restos de construcción (desmonte) y tránsito de vehículos en sectores limítrofes, aumentando el riesgo de daño adicional a las estructuras arqueológicas".

Detalle del estado del sitio arqueológico Los ParedonesFuente: Contraloría

¿Cuál ha sido la respuesta de las entidades encargadas de los sitios arqueológicos?

Según indicó la CGR en su informe de control, el responsable del Sistema de Gestión de las Líneas y Geoglifos de Nasca, oficina de coordinación de la DDC Ica, "señaló que los daños observados estarían asociados a las precipitaciones registradas durante el mes de febrero, las cuales ocasionaron la activación de la quebrada San Martín, generando afectaciones en determinados sectores del área arqueológica".

Dicha oficina "precisó que, dada la extensión territorial de la reserva, resulta necesaria la implementación de acciones interinstitucionales coordinadas". Sin embargo, la Contraloría señaló que "dichas acciones se han ejecutado de manera limitada hasta la fecha".

"Si bien existe un Plan de Gestión que contempla la ejecución de acciones concretas para la preservación del patrimonio cultural, estas no han sido implementadas debido a la falta de recursos presupuestales, en tanto no se cuenta con un presupuesto exclusivo para la ejecución del 'Plan de Gestión: Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural en el territorio de Nasca y Palpа'", sostuvo la CGR.

El organismo de control indicó además que "requirió información sobre el nivel de implementación del referido plan [...]; sin embargo, dicho requerimiento no fue atendido hasta la fecha de emisión del [...] informe, lo cual evidencia deficiencias en los mecanismos de coordinación y seguimiento de la gestión del patrimonio arqueológico".

Finalmente, la Contraloría dispuso hacer de conocimiento a Alfredo Luna, ministro de Cultura, de la situación identificada, y que este comunique "al Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe de Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva".