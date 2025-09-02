Ica: un sismo de magnitud 5.0 se sintió esta tarde en Pisco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un sismo de magnitud 5.0 fue registrado la tarde de este martes en el distrito de Pisco, provincia del mismo nombre, en la región Ica.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 2:50 de la tarde.

La entidad precisó, además, que el temblor se localizó a 67 kilómetros al oeste de Pisco y tuvo una profundidad de 38 kilómetros.

Al respecto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el movimiento no generará tsunami en el litorla peruano.

Intensidad y prevención

El movimiento tuvo una intensidad de grado IV para Pisco dentro de la escala de Mercalli, por lo que pudo ser sentido por la mayoría de personas dentro de edificios y algunas personas en el exterior.

Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia.

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.