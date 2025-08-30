Ica: dos sismos, de magnitud 5,0 y 4,3, se sintieron esta noche en Nasca

Hasta el momento, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños personales ni materiales.

Dos sismos, de magnitud 5,0 y 4,3, se sintieron esta noche en la provincia de Nasca, región de Ica, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 10:59 p. m. y se localizó a 81 kilómetros al sur del distrito de Marcona, con una profundidad de 28 kilómetros.

Mientras que el otro se registró a 11: 08 p. m. Este temblor se ubicó a 51 km al suroeste de Marcona y tuvo una profundidad de 125 kilómetros

Hasta el momento, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños personales ni materiales.

El Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.