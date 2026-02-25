Con el Alianza Lima vs. Universitario: así se jugará la fecha 8 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

El deporte de la net en territorio nacional no se detiene. Es así que este fin de semana, del 28 de febrero al 1 de marzo, se juega la fecha 8 de la Fase 2 en la Liga Perúana de Vóley 2025-26.

Esta nueva jornada de la Liga Peruana de Vóley dará inicio el sábado con el cotejo que protagonizarán las tiendas de Deportivo Géminis y su par de Deportivo Soan. Hay que tener en cuenta que toda la fecha se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, recinto ubicado en el distrito limeño de Villa El Salvador.

Ese mismo día también veremos en acción a la San Martín, uno de los candidatos al título de la Liga Peruana de Vóley, en un partidazo frente a Rebaza Acosta.

Posteriormente, en la fecha dominical, se viene un cotejo que sin duda se llevará todas las miradas. Resulta que Alianza Lima, que quedó en el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley, chocará nada más y nada menos contra Universitario de Deportes.

Se debe tener en cuenta que, esta etapa, lo juegan los 10 primeros equipos de la primera etapa. Los primeros ocho disputarán los playoffs.

Programación de la fecha 8 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 28 de febrero

2:30 p.m. | Géminis vs. Deportivo Soan

5:00 p.m. | Regatas Lima vs. Rebaza Acosta

7:00 p.m. | San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano

Domingo 1 de marzo

3:00 p.m. | Atlético Atenea vs. Olva Latino

5:00 p.m. | Alianza Lima vs. Universitario

¿Dónde ver la fecha 8 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV?

La fecha 8 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

Precio de las entradas para la fecha 8 de la segunda ronda de la Liga Peruana de Vóley